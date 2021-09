Gemma Galgani, ancora lei. Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare della dama di Uomini e Donne. Sotto i riflettori sono finiti il suo ultimo ritocco che le ha consegnato un seno nuovo di zecca. E dire che lei stessa si era detta più volte contraria al ricorso alla chirurgia estetica. Evidentemente dopo anni ha cambiato idea. Ci può stare. L’anno scorso era arrivato il ritocco al naso. Oggi, tuttavia, Gemma appare molto diversa da come era ai primi tempi del noto dating show.

Così più di una critica si è levata nei suoi confronti. Tanto per cominciare ci ha pensato la sua storica rivale, l’opinionista Tina Cipollari, a ‘bocciare’ il comportamento di Gemma. “Ma io dico… un conto a 30/40 anni, dopo che magari hai allattato. Ma a 71 anni? Qualcuno me lo deve spiegare”, ha esordito la Cipollari poco dopo l’ingresso in studio di Gemma Galgani. “I corpi delle donne, così come quelli degli uomini, mutano. A quell’età, su un corpo decadente, con i palloni gonfiati? No. Meglio le frittelle“.

Ora a dare un giudizio sugli interventi subiti da Gemma Galgani è stato uno ‘del mestiere’. Il magazine Nuovo ha infatti intervistato il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e gli ha chiesto un parere sui ritocchi di Gemma. Il medico per prima cosa ha fatto i complimenti alla dama perché con queste operazioni non dimostra lontanamente l’età che ha. Subito dopo, però, è arrivata una considerazione che forse non farà troppo piacere alla protagonista di UeD.





Giacomo Urtis, a proposito dei ritocchi di Gemma Galgani, ha affermato: “Potrebbe migliorare il naso, che è adunco e disarmonico rispetto al viso: le starebbe molto meglio un naso da Barbie…”. Ma non è finita qui. Il chirurgo estetico ha anche aggiunto un consiglio sulle labbra di Gemma: “Le avrei fatte succose e polpose”. Insomma pare proprio che non sia andato tutto alla perfezione. Chissà cosa ne penserà Gemma e se risponderà a questi ‘consigli’.

In ogni caso lo stesso Giacomo Urtis ha voluto dare un giudizio complessivo sui risultati dei ritocchi ai quali si è sottoposta Gemma Galgani. “Ammetto che la dama di Uomini e Donne ha fatto un bel cambiamento e le faccio i miei più sinceri complimenti…”. Infine il chirurgo ha dichiarato che tali interventi devono essere fatti per sé stessi e non per piacere agli altri: “Se li ha fatti per trovare un fidanzato commette un errore, perchè gli uomini passano, ma il ritocchino resta”.