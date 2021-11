“Umiliata”. Gemma Galgani, dopo il no di Costabile nuova botta per la dama

Non c’è pace per Gemma Galgani, dopo il rifiuto da parte di Costabile la dama incassa un altro duro colpo. Sembra proprio esserci una maledizione sulla dama torinese che, dopo 10 anni, non riesce ancora a trovare l’amore. Una situazione che sta attirando non poche critiche. Soprattutto da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari ma anche a molti fan del programma di Maria De Filippi che, senza mezzi termini, la accusano di rimanere in trasmissione per visibilità e continuare a guadagnare.



Chi, a differenza di Gemma Galgani, sembra abbia deciso di darci un taglio è Ida Platano. La dama infatti sembra decisa a non tornare sui suoi passi dopo l’addio alla trasmissione. Per Gemma però il momento potrebbe non essere lontano. Dopo l’ennesima delusione patita da Costabile infatti qualcosa ha appesantito ulteriormente la situazione tanto che chi è vicino a Gemma racconta di una dama molto molto triste.



Il cavaliere è stato onesto e, nella puntata di ieri, aveva ammesso di trovare difficoltà con Gemma Galgani sostenendo che è lei a non dare una definizione precisa a questo rapporto. “Gemma di te voglio conservare un ricordo molto bello e non squallido come quello in cui stiamo scivolando”. Nella querelle si era inserito un altro cavaliere, Armando Incarnato, che si scagliava contro Costabile, accusandolo di aver preso in giro Gemma.







Mentre Tina sostiene che Costabile abbia tutte le ragioni. Quello che è certo è che Gemma Galgani, a meno di 24 ore dal no, è stata già dimenticata. Nello studio di “Uomini e Donne” si aggiungono al parterre femminile del trono over tre nuove dame pronte a fare la conoscenza del cavaliere. Lui non le accetta tutte, ma decide di iniziare una frequentazione con una di loro.

Una scelta che sicuramente non ha reso felice Gemma Galgani che è, ormai, una triste spettatrice della nuova vita sentimentale di Costabile. “Vedo che Costabile ha voltato pagina molto facilmente”. “Costabile ma se Gemma accettasse il tuo invito a Sharm el- Sheik, tu saresti ancora disposto a partire con lei?”, ha chiesto Maria De Filippi, ma Costabile risponde: “Da Gemma attendo anche altre risposte che, molto probabilmente, non avrò mai. Resto quindi coerente con me stesso, per questo ho preso la decisione di chiudere tutto”.