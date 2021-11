“Non c’è niente da fare”. UeD, ennesimo brutto colpo per Gemma Galgani. L’ultimo ‘schiaffo’ pubblico

Per Gemma Galgani non è un momento facile. L’amore per la dama sembra ancora una volta svanire. Una nuova delusione che arriva dopo che, per settimane, la dama è stata al centro di una vera bufera sollevata ancora una volta da Tina Cipollari. L’opinionista continua infatti a non credere a Gemma Galgani. Secondo lei infatti, l’unico motivo della sua permanenza in studio continua a rimanere la voglia di visibilità.



Che i presupposti non fossero buoni si era capito già dalle prime puntate della stagione quando Gemma Galgani era stata attaccata da dentro e fuori lo studio per i suoi ritocchini. Tre le più critiche c’era stata Barbara De Santi. “Ma nessuno si ricorda quando lei criticava tutte dicendo che avevano i canotti in bocca? Criticavi tutte con acidità per i rifacimenti, compresa me per il naso. La prossima volta rifatti il naso, così ne avrai uno che non ha mai avuto. A differenza mia, che è sempre stato così dalla mia nascita”.



Parole alle quali Gemma Galgani non aveva replicato. Come non aveva replicato a Tina che c’era andata ancora più pesante. “Sembra Cicciolina. Ti andrà male in amore, ma magari qualche produttore di film p***o ti chiama. Ti dice male quest’anno – l’ha “battezzata” ancora la Cipollari -. Nonostante la ristrutturazione era meglio quando eri com’eri”.







Incurante di tutto Gemma Galgani si era rimessa in gioco e la sua attenzione era caduta su Costabile con il quale racconta ci sia stato un bacio interminabile. Tutto bene? No. Con Costabile le cose si sono improvvisamente arenate. Nei giorni scorsi era stato chiarissimo. Il cavaliere sottolineava di non essere ancora innamorato di Gemma, ma di essere felice per il percorso che stanno facendo insieme.





“Evitiamo allora anche i baci focosi, dal momento che vorrei da parte tua qualcosa di un po’ più sentita. Non mi interessa solo l’approccio fisico. Sono sempre io ad interessarmi a te, non ho mai ricevuto un ‘buongiorno’, che è importante perché è il primo pensiero della mattina e il più genuino”. Aveva sbottato Gemma Galgani. Oggi potrebbe arrivare la doccia fredda. Secondo le indiscrezioni Costabile sarebbe pronto a mettere un punto sulla loro frequentazione. Pronto, stavolta, a non tornare indietro.