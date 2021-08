Gemma Galgani, ancora lei. Recentemente vi abbiamo parlato della dama del Trono Over di Uomini e Donne per un suo clamoroso ritorno di fiamma con l’ex Marco Firpo. Dopo le dichiarazioni d’amore dell’ex cavaliere, che ha superato un difficile periodo per problemi di salute, è arrivata la ‘mossa’ di Gemma. Sulla rivista Mio la dama ha rilasciato un’intervista in cui, senza troppi giri di parole, dice: “Marco, penso ancora a te. Torna a corteggiarmi”.

Un invito che più esplicito non si può. E tutto questo nonostante le critiche arrivate dalla nota influencer Karina Cascella: “Penso che sarebbe anche ora che se ne stesse a casa sua. Per carità, a volte mi sta pure simpatica, ma dopo più di dieci anni può ancora cercare un uomo in televisione? Mi sembra tutto un po’ esagerato”. Esagerato o no, Gemma Galgani fa ancora parlare di sé. E adesso sulla dama piomba una voce davvero inattesa…

Sul web l’indiscrezione vola veloce: nella nuova edizione di Uomini e Donne potrebbe esserci un’assenza pesante. Di chi parliamo? Ma proprio di lei, Gemma Galgani. Mentre Maria De Filippi, prima di dedicarsi alle nuove edizioni di UeD e di Amici, passa alla Rai per i “Seat Music Awards 2021”, nelle ultime ore si parla del clamoroso addio. La dama del Trono Over potrebbe diventare un’ex eccellente per approdare ad un altro programma, sempre targato Mediaset.





Sembra proprio che Gemma Galgani sia corteggiata in queste ore dallo staff de “La Talpa”, il reality che dopo alcuni anni fa il suo ritorno su Mediaset. Alcuni elementi fanno capire che l’ipotesi dell’addio di Gemma a UeD non sia così remota. Intanto il fatto che la dama non abbia ancora trovato la sua anima gemella, dopo tanto tempo e tante batoste rimediate. Poi l’arrivo di Isabella Ricci la costringerebbe ad un ruolo secondario che difficilmente riusciamo a concepire.

Ultimamente è stata smentita la voce secondo cui Gemma Galgani si sarebbe sottoposta ad un intervento chirurgico per rifarsi il naso. Chissà se anche questa voce sarà smentita. Intanto, però, l’idea di vederla alle prese con un nuovo programma, in una veste completamente nuova, non è affatto da scartare. Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte di Gemma che forse sta solamente aspettando una chiamata da parte di Maria…