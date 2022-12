Si è parlati molto del fidanzato turco di Gegia, tale Mehmet. Ma in tanti, forse troppi, hanno sempre dubitato della sua esistenza. Una sorta di caso Mark Caltagirone bis, tra l’altro con una Pamela Prati in prima fila a gustarsi lo spettacolo. Tuttavia le cose non sono andate proprio come in tanti prevedevano, anzi. Riguardo Mehmet, tanti lo avevano visto solo in foto, ma nel corso delle settimane, però, specialmente dopo la sua uscita, Gegia ha sempre trovato il modo di far capire che l’uomo esisteva davvero.

Il colpo di scena però è arrivato durante l’ultima puntata del GF Vip 7, quella del 5 dicembre 2022. L’ex gieffina ha raccontato di aver passato il weekend con lui e di essere molto felice. A questo punto, il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di fare a tutti una sorpresina. Cosa è successo quindi? Il conduttore ha fatto conoscere a tutti Mehmet. Il presentatore del GF Vip ha chiamato tutte le donne all’esterno della casa e a quel punto Mehmet è stato fatto entrare.

Mehmet, il fidanzato turco di Gegia

È stato chiesto quindi alle ragazze del GF Vip che pensassero che fosse e solo Patrizia Rossetti ha detto di vedere una certa somiglianza con qualcuno. Poco dopo però ecco entrare Gegia e il mistero si è dissolto. Insomma, Mehmet è reale ed il compagno della psicologa Gegia. Tra l’altro i due non hanno mancato di dare spettacolo di fronte alle telecamere: si sono baciati in diretta!

In tanti hanno commentato che di certo non è parso una cosa preparata o costruita a mestiere. Molti hanno visto la passionalità in quel gesto e di sicuro niente di finto. Tra l’altro sembra che l’uomo sia intenzionato a restare nel Bel paese, cercando lavoro nell’edilizia, settore in cui ha sempre lavorato.

E riguardo relazioni strane (o inesistenti), durante l’ultima puntata, Orietta Berti ha detto alla Prati: “Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia e cioè la Rossetti, la Toffanin e io, ah e anche Sonia. Che vada a vedere il profilo dei social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia… forse solo 1/4 che crede alla sua storia…”.

