Colpo di scena al GF Vip 7. La nuova concorrente sarebbe ormai quasi ufficiale e resta solamente l’annuncio da parte del reality show di Alfonso Signorini. A dare la notizia in anteprima e in esclusiva è stato Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram. Tra l’altro, l’ingresso nella casa più spiata d’Italia di questa donna sarebbe praticamente imminente essendo già stata messa in isolamento per evitare di riportare il coronavirus nel programma. E c’è una persona che indubbiamente è coinvolta maggiormente.

Per il GF Vip 7 si prospetta la presenza di una nuova concorrente vulcanica, pronta a scombussolare i piani degli altri vipponi e a creare numerose dinamiche. Nelle scorse ore si è parlato anche del probabile approdo di Taylor Mega, Ivan Gonzalez e Milena Miconi, ma adesso le attenzioni si stanno concentrando tutte su questo nome di rilievo destinato a causare moltissime discussioni. Un rumor bomba, che è arrivato quasi in contemporanea con l’ultima diretta della trasmissione del 5 dicembre.

GF Vip 7, chi è la nuova concorrente che entrerà a breve

Manca dunque solamente il nero su bianco, ma al GF Vip 7 il nome della nuova concorrente è già stato scoperto da Alessandro Rosica, che ha comunicato ai suoi follower il suo grande scoop. Ha appunto dato anche dei dettagli importanti e si è complimentato con la scelta del reality show, visto che ha lodato la diretta interessata. Lui la news l’ha data in maniera praticamente ufficiale, anche se come detto precedentemente, c’è ancora l’assenza di un comunicato da parte della produzione.

Questo l’annuncio dell’investigatore social: “Fariba Tehrani (mamma di Giulia Salemi) sarà una nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip! Fariba è in quarantena in attesa di entrare. Notizia esclusiva Alessandro Rosica. Chiunque riporterà la notizia è pregato di citare la fonte. Felice per te, te lo meriti grandissima donna. Tu sai”. Sotto il suo post ci sono stati commenti entusiastici da parte dei telespettatori, ma anche qualche critica per una decisione che non è stata particolarmente gradita: “Sempre solite facce”, “Rimbalza dall’Isola al GF Vip”, “Oddio, al peggio non c’è mai fine”, “

Fariba Tehrani, 60 anni, nella sua vita è imprenditrice visto che gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza. In televisione è nota per aver preso parte a Pechino Express nel 2015 proprio con Giulia Salemi nonché per le sue presenze in studio a Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Inoltre, nel 2021 è stata una concorrente de L’Isola dei Famosi.