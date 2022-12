GF Vip 7, si accendono gli animi dopo la puntata, al centro del dibattito un pesante scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, coppia sulla quale più volt sono cadute chiacchiere e, in alcune occasioni, insulti. Il motivo? Colpa di Micol che sembra aver chiuso la sua storia con Edoardo Tavassi, tra l’altro mai sbocciata davvero. E dire che le basi sembravano esserci. Una settimana fa Edo e la sorella di Clizia avevano dormito insieme: usciti dalla casa si erano appartati nel van in giardino, lontano da tutto il resto dei concorrenti.



Così avevano trascorso la serata sotto le coperte, coprendosi fin sopra il volto. Nulla era sfuggito alle attente telecamere del GF Vip che avevano ripreso ogni loro movimento e fatto ascoltare quello che si erano detti: “Stiamo dormendo insieme. Mi piaci che c***o deve fare, sei stata così ingenua a venire qua dentro”, aveva detto Edoardo Tavassi alla coinquilina. “Stiamo letteralmente non dormendo. Scusami papà, scusami mamma, scusatemi tutti”.

Leggi anche: “Edoardo Tavassi lo saprà subito”. GF Vip 7, la notizia arriva dalla sua famiglia





GF Vip 7, Micol Incorvaia insulta Antonella Fiordelisi



Edoardo Tavassi aveva pensato al futuro, una volta finita l’esperienza nella Casa più spata d’Italia: “Sicuramente fuori ti voglio nella mia vita. Tu sei una certezza”. Anche Micol Incorvaia era apparsa piuttosto certa, anche se riteneva che in casa il tempo sia percepito diversamente: “Anche io sono abbastanza certa, ma essendo passato un mese e vedendo come sono gli equilibri qua dentro non si può mai sapere”.



Di certo c’è il rapporto burrascoso con Antonella che durante la puntata di ieri ha scoperto che l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, in una clip l’ha definita “limitata mentalmente” e non l’ha presa per niente bene.”Ha detto una cosa grave, ma non è una brutta persona”, ha spiegato Edoardo che ha provato così a far ragionare la sua fidanzata.



Peccato, però, che la reazione di Antonella Fiordelisi non sia stata delle migliori. “Se la pensi così ti lascio e non torno indietro. È finita qui e non stiamo più insieme. Dopo l’attacco che ho subito mi sei calato” ha sottolineato Antonella che questa volta è apparsa a dir poco spazientita dal modo di fare di Edoardo Donnamaria.