Ne vedremo delle belle giovedì sera, 16 novembre, al Grande Fratello. A maggior ragione dopo il cambiamento di programmazione dell’ultimo minuto, il pubblico di Alfonso Signorini ora conta i minuti. E non solo per l’ingresso di Perla Vatiero, che sicuramente sconvolgerà determinati equilibri della Casa, come abbiamo raccontato qui sotto. Il clima è tesissimo e tra alcuni concorrenti sembra non esserci via di uscita. Per esempio Beatrice e Anita, sempre più ai ferri corti. Ma anche Massimiliano Varrese e Garibaldi hanno discusso in modo feroce.

E proprio dopo questa ultima lite, i fan vogliono una squalifica. In passato è già successo per lo stesso motivo, dunque l’appello ad autori e conduttore perché venga buttato fuori dal gioco. Ma serve fare un passo indietro. I due si sono ritrovati faccia a faccia in sala pranzo. Tutto è cominciato quando Varrese rivolgendosi a Beatrice ha detto: “Preparati che ti fa anche il regalo di compleanno domani….”. “Eh sì, magari s’inventerà qualcosa per ritornarti sotto…”, ha poi aggiunto per spiegarsi meglio. A quel punto il bidello è esploso.

Leggi anche: “Ci provo con lei”. Grande Fratello, Garibaldi lo dice ad alta voce anche se sa che rischia grosso





GF, il pubblico chiede la squalifica per Garibaldi

“Io quello che dovevo fare con lei l’ho già fatto e non per tornare sotto. Ti brucia per caso?”, la replica di Garibaldi. E Varrese: “Non mi parlare, hai detto che non ti devo salutare. Non mi parlare proprio. Quando diventi uomo vieni a parlarmi”. Lo scontro stava per degenerare, tanto che Beatrice ha chiesto l’aiuto degli altri.

“Mo mandi avanti gli altri? Fai l’uomo così? Dando dell’infame a me. Vieni a dirmelo in faccia che sono infame”, ha continuato Varrese. E l’altro: “Allora la parola infame non è arrivata da me. Io ho detto che sei un traggiratore”. L’attore ha chiesto il significato di questa parola e lui ha precisato che è “uno che gira le cose” come vuole. La lite è proseguita a suon di “vergognati” e “sei falsissimo” ma tanti fan si sono soffermati su quella parola.

Giuseppe a Max: sei un TRAGGIRATORE:parola usata nella 'ndrangheta (Google

TRAGGEDIATORE:parola usata nella mafia

Buscetta:noi li chiamiamo traggeriaturi Sono il disonore degli uomini d’onore

Clizia Incorvaia per una parola analoga fu squalificata#fuorigiuseppe#GrandeFratello pic.twitter.com/fPV5LN3oGg — Asia🧚‍♀️ (@assialog) November 15, 2023

Molti hanno infatti accusato Garibaldi di aver utilizzato un termine legato all’ndrangheta, lanciando un hashtag per chiederne la squalifica. Diversi calabresi si sono sentiti in dovere di fare chiarezza e in difesa di Giuseppe hanno spiegato che “Traggiratore” in dialetto sta a significare appunto “falso” e una persona che rigira le cose a modo proprio. Ma è stato un attimo tirare fuori i video della squalifica di Clizia Incorvaia squalificata dal GF. Sulla squalifica non sappiamo come andrà a finite ma cosa è certa: in diretta probabilmente Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi saranno messi l’uno di fronte all’altro.