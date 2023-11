La diretta del Grande Fratello è stata spostata all’ultimo: nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 novembre, i fan hanno saputo che avrebbero dovuto aspettare ancora un giorno per vedere la puntata. Una decisione improvvisa, questa di Mediaset, che è stata ovviamente comunicata anche nella Casa: il nuovo appuntamento con il reality è in programma su Canale 5 giovedì 16 novembre, e non tutti i concorrenti hanno reagito positivamente alla notizia.

“Mi ero preparato mentalmente, ora devo scaricarmi”, è stata la reazione di Giampiero Mughini dopo l’annuncio ufficiale. Ma Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi hanno cercato di consolarlo, sottolineando che, secondo loro, lo slittamento della diretta potrebbe essere un vantaggio. “Da un lato forse è meglio, da un altro meno. Ci prepareremo domani”, le parole del bidello calabrese. E Ciro: “Meglio così. Mezza giornata è già passata. Stasera andiamo a dormire pensando alla puntata”.

GF, Giuseppe Garibaldi all’attacco: “Ci voglio provare con lei”

Ogni settimana c’è grande attesa per la diretta del GF, ma stavolta forse più del solito. Sappiamo infatti che farà il suo ingresso nella Casa Perla Vatiero, l’ex di Mirko Brunetti. Sarebbe dovuta entrare nella Casa lunedì ma il Covid ha bloccato tutto. I concorrenti, Mirko incluso, non ne hanno contezza ma sospettano che sarà proprio lei ad aggiungersi presto al gruppo.

Non a caso il nome di Perla è rimbombato più volte tra le mura della Casa in questi giorni. In primis da Mirko, che nonostante sia legato a Greta, dopo il confronto con la ex sembra pensare a lei ogni secondo. Tanto che per il pubblico sono già tornati insieme. Ma forse ci sarà un ostacolo che non è Greta, bensì Giuseppe Garibaldi.

OLTRE A PERLA PURE LA TORTA MI VUOI RUBARE



— Valentina (@DardiValentina) November 15, 2023

Anche lui, che ha chiuso con Beatrice Luzzi lunedì sera, ha nominato più volte Perla. E addirittura ha svelato in più occasioni di volerci provare con lei se dovesse entrare nella Casa. Anche davanti a Mirko, scherzando ma non troppo. “Ti spacco i denti”, la sua reazione istintiva. E più tardi, mentre erano tutti in cucina a mangiare una torta, Mirko ha ribadito: “Oltre a Perla pure la torta mi vuoi rubare?”.