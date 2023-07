Non è finita, ha detto Filippo Bisciglia nelle anticipazioni di Temptation Island 2023, dopo il falò di confronto: ci sarà un nuovo colpo di scena durante la quarta puntata per la coppia formata da Gabriela e Giuseppe. In breve, per chi si fosse perso l’appuntamento di lunedì scorso, i due sono arrivati alla resa dei conti prima dello scadere dei 21 giorni canonici. È stato sorprendentemente lui a chiedere alla fidanzata di incontrarsi sul tronco, davanti al conduttore: troppo difficile mandare giù quanto visto nei video.

Si è sentito profondamente ferito quando ha visto Gabriela vicinissima al single Fouad, con cui si è anche rifugiata nella villa dei tentatori, dove non ci sono telecamere. Giuseppe non ha trattenuto le lacrime e, tremando, ha chiesto il falò. Gabriela si è presentata e gli ha dato un altro colpo: ha ammesso di aver baciato Fouad. Per il fidanzato non c’è storia, è stato un tradimento a tutti gli effetti e mai si sarebbe aspettato un atteggiamento simile da parte della sua ragazza.

Leggi anche: Temptation Island, colpo di scena tra Gabriela e Giuseppe: fan sconvolti. È successo poco dopo il terribile falò





Gabriela e il single Fouad, cosa è successo dopo Temptation Island

Sta di fatto che, al falò finale, i due hanno scelto di andare via da separati e in questo modo hanno messo la parola fine alla loro relazione. Almeno è quello che abbiamo visto finora, perché come detto ci saranno sorprese lunedì prossimo. Ma Fouad in tutto ciò?

Le riprese di Temptation Island sono finite da giorni ormai e il tentatore è tornato alla sua vita di sempre. Al suo fianco, però, di sicuro non c’è Gabriela. Su Instagram lui è molto attivo ma nonostante il bacio a quanto pare non c’è stato nessun inizio per Fouad e la 19enne.

Tesi avvalorata dal fatto che stando a diverse segnalazioni Gabriela e Giuseppe starebbero ancora insieme. O meglio, non si sarebbero mai lasciati anche se alla domanda finale di Filippo Bisciglia hanno risposto di voler uscire dal villaggio separati. Ora non resta che aspettare il 17 luglio.