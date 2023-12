Colpo di scena su Perla e Greta, attualmente rinchiuse nella casa del Grande Fratello. Si è appreso che potrebbero aprirsi le porte ad un’altra esperienza televisiva, nel momento in cui usciranno prematuramente dal reality show di Alfonso Signorini. Si tratterebbe di una sorpresa clamorosa e che nessun telespettatore si aspettava, almeno fino a questo momento.

Una voce veramente incredibile, uscita fuori in queste ultime ore. Perla e Greta, se dovessero abbandonare il Grande Fratello, potrebbero avere già una ghiotta chance per il loro futuro. Ovviamente non possiamo dare questa notizia come certa, ma vediamo chi l’ha riferita e soprattutto scopriamo insieme che tipo di futuro potremmo aspettarci per le due concorrenti.

Perla e Greta del Grande Fratello, ecco dove dovrebbero andare

Si è vociferata la possibilità che le due ex di Mirko Brunetti possano essere protagoniste in un altro programma di successo. Infatti, Perla e Greta nel caso in cui dovessero essere eliminate nelle prossime settimane e non dovessero riuscire ad arrivare fino alla fine, non starebbero affatto ferme. Sarebbero contattate immediatamente per un’altra avventura da sogno.

A sganciare la notizia bomba è stato l’influencer Amedeo Venza, che in una Instagram story ha scritto: “Il colpaccio di Canale 5!? Greta e Perla potrebbero (se dovessero uscire prima del previsto) sedere sul trono di Uomini e Donne! Un’indiscrezione che sta circolando dietro le quinte del programma!”. Quindi, Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare proprio sulle due gieffine.

Non sappiamo se diventeranno davvero troniste di UeD, ma certamente il pubblico sarebbe molto curioso di vederle all’opera nel dating show di Canale 5 alla ricerca di un nuovo amore.