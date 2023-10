Ormai non sembrano esserci più dubbi: lui è ormai fuori dal Grande Fratello e non ci sono speranze di vederlo nel programma. La decisione di Alfonso Signorini sarebbe ormai stata presa, stando a quanto riferito dal sito DavideMaggio, ma poi il papabile concorrente ha replicato in un altro modo sui social generando gran caos. Una situazione tutta da comprendere ancora al 100%, quindi bisogna spiegare passo dopo passo l’accaduto.

Parlando di colui che sarebbe ormai fuori dal giro del Grande Fratello, la decisione di Alfonso Signorini sarebbe arrivata per questa ragione: “Che il Grande Fratello di quest’anno non cerchi le stelle, quanto piuttosto le storie e le personalità dei concorrenti, è cosa nota. Ciò che non è risaputo, e che vi sveliamo, è la stella che ha sostenuto il provino per l’ingresso nella casa più spiata di Italia. Una stella di nome, più che di fatto”.

Fuori dal Grande Fratello, la decisione di Signorini: il papabile concorrente reagisce

Soffermandoci su colui che sarebbe stato fuori dal Grande Fratello su decisione anche di Signorini, anche se il ‘non’ concorrente smentisce questa ricostruzione e ve ne parleremo in seguito di questo, ecco cosa ha aggiunto DavideMaggio: “Ha sostenuto ieri un provino per l’ingresso nella casa del GF. Ma possiamo anticiparvi anche l’esito del colloquio: negativo. Grande Fratello ha detto no ed è stato scartato. Con un passato remoto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dovrà fare a meno della desiderata avventura televisiva. Pare che non sia stato ritenuto sufficientemente vivace ed un tantino egoriferito. Per Alfonso Signorini e company è tempo di virare su altri nomi. I casting sono tuttora aperti”.

La notizia è relativa all’influencer Paolo Stella, il quale attraverso un’Instagram story ha però detto la sua: “Stanno girando notizie piuttosto inesatte, in realtà sanciscono semplicemente la poca professionalità dei giornalisti che le scrivono. Vero, ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello, un incontro conoscitivo molto interessante. Con rammarico ho declinato la bellissima offerta, spiegando che avendo presentazioni del libro e progetti in corso non sarei potuto entrare dentro la casa”.

Paolo Stella ha inoltre detto sempre sul GF: “Con Alfonso ho affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti, non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che io non amo rendere pubbliche. Il Grande Fratello non mi ha detto di no né io ho detto no al Grande Fratello, c’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte, che hanno bloccato questa possibilità a priori. Detto questo, faccio un grande in bocca al lupo ad Alfonso, al suo team e a tutto il programma che continuerò a guardare con curiosità”.