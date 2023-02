I funerali di Maurizio Costanzo sono stati celebrati a Roma nella chiesa degli artisti; un fiume di gente ha salutato il giornalista sulla bare del quale la famiglia ha voluto mettere qualcosa di molto particolare. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Alex Britti che ha detto: “Perdo un amico. Parlavo con lui di cultura, libri, calcio, della Roma. Di tante cose. Mi mancheranno i suoi consigli, le sue dritte. Come affrontare le cose belle della vita, le compagne, i figli. L’ultima volta che l’ho visto è stato qualche mese fa. Era un po’ fragile ma andavo a trovarlo, lui regalava tartarughe, a mio figlio piacevano tanto ma non abbiamo fatto in tempo”.



Presente anche Gerry Scotti che letto, alla fine, la preghiera degli artisti: “Signore, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, quello dei tuoi artisti, quelli che mettono la benzina alle ali per essere più vicino a te e aiutare i fratelli. Perdonaci se siamo fragili, incostanti, ma siamo uomini. Donaci la tua forza. Preghiamo per tutti gli artisti, fa che possiamo aiutare gli uomini attraverso la nostra arte. Donaci ali stupende per farci alzare fino a te”.

Funerali Maurizio Costanzo, sulla bara la foto del gatto Filippo



Durante la cerimonia ha parlato la figlia Camilla: “Papino, non hai avuto solo tre figli. Ma molti di più. A noi tre lasci l’umiltà. Tu che non ti saresti aspettato neanche così tante persone oggi, qui. Avresti detto: ‘Ma vi rendete conto, tutto questo per me’. E noi ti immaginiamo con Alberto Sordi ora e Vittorio Gassman, in paradiso a organizzare un talk show, con Giorgio Bracardi al piano. Papà, nulla di quello che hai fatto andrà perduto, ti vogliamo bene”.



Un bene che Costanzo ha dispensato nella riservatezza. Racconta il sacerdote: “Maurizio non si professava credente, ma era curioso. Era curioso della storia di Gesù, di Maria. Non era praticante ma nel momento del combattimento finale ha alzato gli occhi al cielo e invocato la protezione della Vergine Maria. Era compassionevole, aveva grande rispetto nei confronti dei poveri”.

“Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii_news) February 27, 2023



“Aiutava chi poteva, come poteva. E quando c’era da aiutare una persona, lo sapete, lo faceva con tutte le forze”. E con tutte le forze ha amato ogni creatura. Durante i funerali sulla bara di Maurizio Costanzo è comparsa l’immagine dell’amato gatto nero Filippo. “Aveva un grande amore per gli animali”, per il gatto Filippo e anche “per le altre creature viventi con cui si sentiva in armonia”.