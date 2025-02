Brutte notizie planano sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Nelle settimane scorse vi abbiamo parlato dei dubbi sulla scelta della conduttrice. Dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria è spuntato fuori il nome di un volto noto di Mediaset, ora alle Iene. TvBlog ha parlato di “convulse riunioni, dentro e fuori Mediaset e per fuori intendiamo Banijay, la società che produce lo show, per capire a chi affidare la conduzione del programma”.

“Un nome spiccava su tutti, quello di Ilary Blasi, soprattutto per quel che riguarda Banijay. Ma pare che lei non sarà. Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci“. Poi ecco il nome di Veronica Gentili: “Ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”. Le ultime indiscrezioni, inoltre, parlano di altri problemi…

Giorni di trattative per il cast dell’Isola, ma arrivano tanti no

Si è parlato di un colpaccio per il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi: l’ex tennista Camila Giorgi sarebbe stata contattata: “Le parti si stanno parlando” la voce uscita pochi giorni fa. Ma non c’è ancora nulla di ufficiale né di confermato. Altri nomi: il portiere Loris Karius, la cui partecipazione è però legata alla conduzione della moglie Diletta Leotta, e poi Maddalena Corvaglia, Angelo Madonia e Sylvie Lubamba.

Allo stesso tempo Candela su Dagospia fa sapere: “Non solo il rebus conduzione. In pole position Veronica Gentili, molto dietro Diletta Leotta. Nomi che non convincono la società Banijay che alla guida dell’Isola dei Famosi avrebbe voluto Ilary Blasi, ipotesi non percorribile”.

E ancora, la notizia che in pochi si aspettavano è che ci sarebbero problemi per comporre il cast: “Non solo, tutto sarebbe in alto mare anche per il cast. Sarebbero arrivati molti no e, anche per ragioni di budget, al momento non sarebbe stato chiuso nessun colpo importante. AAA cercasi naufraghi”.

