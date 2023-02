Francesco Facchinetti, l’allarme. Sono trascorsi alcuni giorni da quanto lo storico membro dei Pooh, Roby Facchinetti, è stato vittima, insieme alla moglie e al figlio Roberto, di una rapina avvenuta proprio all’interno della sua abitazione a Bergamo. Il cantante si sarebbe ritrovato con le armi puntate addosso mentre i malvivneti hanno proseguito indisturbati portando via oggetti di valore di ogni tipo. Dopo quei fatti, l’intervento di Francesco Facchinetti.

L’allarme di Francesco Facchinetti dopo la rapina al padre. Sarebbe stata la figlia minore di Roby Facchinetti, Giulia, a riferire della grave vicenda ai giornalisti de Il Corriere della Sera, pur non potendo entrare nei dettagli: “Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà”. Giulia ha poi sottolineato: “Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”.

L’allarme di Francesco Facchinetti dopo la rapina al padre: “Sta ancora male…”

Sul grave episodio della rapina, Francesco Facchinetti ha ritenuto opportuno esprimere il suo punto di vista nel corso della sua ospitata a Zona Bianca durante la quale ha lanciato il suo appello in merito all’emergenza furti in Italia: “L’Italia non è più un paese sicuro ma allo stesso abbiamo la pressione fiscale più alta del mondo“, ha riferito il figlio di Roby Facchinetti, che ha poi aggiunto: “Sono stato costretto a vivere in Svizzera con mia moglie e i miei figli e mi dispiace essere andato via dal mio paese ma abbiamo paura”.

E sullo spiacevole episodio della rapina al padre ha sottolineato: “Mio padre sta ancora male, gli hanno puntato la pistola in casa sua e mia moglie dorme solo con la luce accesa. (…) Ho il porto d’armi ma quando sono entrati non ho fatto in tempo a difendere me e la mia famiglia”. Uno sfogo in merito alla sicurezza in Italia avvenuto anche nel salotto televisivo di Mario Giordano nel corso della puntata di Fuori dal coro andata in onda il 14 febbraio 2023 su Rete 4.

“Dicono che siamo il Paese più bello del mondo e io ci credo. Ma nonostante questo siamo il Paese con la pressione fiscale più alta dell’universo, più alta del 60 per cento. Quindi se guadagnate 100 euro ricordatevi che più di 60 euro vanno allo Stato”, dice Facchinetti. Poi ancora: “E nonostante questo non siamo sicuri, non siamo sicuri nelle nostre strade, nelle nostre macchine, nel nostro lavoro. E soprattutto non siamo sicuri nelle nostre case. E la politica che cosa fa? Non fa politica. Quei pagliacci, quasi tutti, non sono in grado di fare politica. Fanno propaganda politica e quindi non risolvono un ca…”, ha sottolineato Dj Francesco.