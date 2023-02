Ore di terrore per Roby Facchinetti. Lo storico membro dei Pooh ha subito una grave violazione in casa sua. Sembra che degli uomini lo abbiano rapinato all’interno della sua abitazione a Bergamo. Il fatto risale a domenica scorsa e sembra che i malviventi abbaino fatto il loro ingresso in casa con le armi spianate. All’interno dell’immobile erano presenti il cantante, la moglie Giovanna e il figlio Roberto. Dopo aver puntato loro le armi, hanno ripulito l’abitazione da soldi, gioielli e oggetti di valore di ogni tipo.

In tutto i malviventi erano tre, fanno sapere le autorità e non è stato possibile riconoscere i volti visto che indossavano tutti il passamontagna. A parlare coi cronisti per la prima volta dopo il fatto è la figlia minore di Facchinetti, Giulia, che a Bergamo ha un negozio. Avvicinata dai giornalisti del Corriere della Sera, la ragazza ha detto: “Non possiamo dire nulla. È successa una cosa molto grave. Anzi ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti a causa degli impegni lavorativi di papà”.

Ore di terrore per Roby Facchinetti: cosa è successo

Per chi non lo sapesse infatti, i Pooh in una reunion con Riccardo Fogli, saranno infatti ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. La figlia ha poi concluso: “Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”. Sembra che casa di Roby Facchinetti sia una villa nella parte alta di Bergamo, una delle città più belle del mondo. Sembra che i malviventi abbiano costretto Facchinetti e i familiari a consegnare gioielli e orologi e ad aprire la cassaforte.

Da quello che raccontano, sembra che i tre sapessero muoversi con una padronanza piuttosto sospetta in quell’abitazione, quasi come se la conoscessero già. Quello che poi insospettisce non poco gli inquirenti, è che sembra non siano state forzate porte o finestre. Come sono entrati quindi i ladri?

Ore di paura per Roby Facchinetti. Il cantante è stato aggredito e rapinato da 3 malviventi armati che hanno fatto irruzione nella sua casa di Bergamo. Facchinetti era in compagnia della moglie e del figlio.I banditi si sono allontanati con gioielli, orologi e denaro. pic.twitter.com/r1VZ4bi86l — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) February 3, 2023

Si ipotizza per questo che dietro al colpo ci sia qualcuno che conosce bene la famiglia e probabilmente abbia accesso senza complicazioni all’immobile. Un fatto che ricorda per certi versi anche la rapina ai danni dell’imprenditore della pasta Saturnino De Cecco. In questo caso i rapinatori sono scappati quando è scattato l’allarme. “Pensavano di trovare di più”, secondo i testimoni.

