Clamoroso episodio a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. Una bambina di appena 4 anni ha iniziato a camminare con il cane sui binari, dopo essere andata via di casa improvvisamente. E la scoperta che è stata fatta successivamente dagli investigatori è alquanto inaspettata. L’accaduto ha avuto luogo sulla Torino-Ceres e la piccola ha mandato nel panico i genitori e i nonni che l’avevano in quel momento in custodia, che non l’avevano più ritrovata nella loro abitazione. Le ricerche sono partite immediatamente, con i carabinieri che si sono messi subito a lavoro.

In particolare, stando alla ricostruzione del sito Leggo, l’avvenimento in provincia di Torino ha lasciato tutti sotto choc. La bambina di 4 anni è stata in grado col suo cane di raggiungere i binari e la sua incolumità è stata subito messa in pericolo. A lanciare l’allarme è stato un uomo, che si è accorto della presenza della bimba sulle rotaie della ferrovia. La persona in questione ha contattato i militari, che si sono adoperati per cercare di risolvere il prima possibile e nel migliore dei modi la situazione.

Leggi anche: “Aveva solo 16 anni”. Tragedia in stazione, ragazza travolta e uccisa dal treno in corsa





Torino, bambina di 4 anni scappa di casa col cane e cammina sui binari

Dopo essere fuggita dalla sua dimora, la piccola ha messo in allarme tutti nel comune in provincia di Torino. La bambina, che come detto ha solamente 4 anni, ha preso il suo cane e ha cominciato a camminare. Una volta sui binari, ha continuato a proseguire a piedi nonostante fosse completamente buio. Secondo quanto riportato da Leggo, questo è quanto riferito dai carabinieri: “Speravamo con tutto il cuore che non arrivasse un treno“. E per fortuna non è sopraggiunto. Ma poi la bimba ha spiegato le ragioni del suo gesto.

Tutto è successo mercoledì 1 febbraio, quando i militari hanno iniziato a rincorrere la bimba che è stata fortunatamente tratta in salvo. Pare che la piccola avesse visto un film di una ragazza, che iniziava un viaggio col suo cane. Dopo due chilometri fatti a piedi, è stata fermata e riportata a casa. I genitori e i nonni hanno tirato un bel sospiro di sollievo per il lieto fine, che ovviamente non era affatto scontato. E ora la bimba di 4 anni comprenderà sicuramente di aver commesso un errore da non ripetere in futuro.

Ovviamente la bambina di 4 anni non pensava di essere seriamente in difficoltà e a rischio morte, se un treno fosse passato in quel momento. La cosa positiva è che la tragedia è stata solamente sfiorata e tutto è tornato regolarmente alla normalità.