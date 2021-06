Chi non ricorda Francesco Chiofalo? La sua partecipazione a Temptation Island con Selvaggia Roma è rimasta ben impressa nella storia e nelle pupille dei telespettatori. Entrambi appassionati di fitness e per nulla intimoriti di mettersi nelle mani di un chirurgo per, diciamo così, correggere alcune imperfezioni, fanno sempre parlare. Selvaggia ha anche partecipato al Grande Fratello Vip quinta edizione. Non è stato un percorso proprio memorabile, ma una come lei lascia sempre il segno.

Pochi giorni fa il buon Francesco si è espresso decisamente poco cavallereschi nei confronti della sua ex: “Lei non sembra una stron** aggressiva. Lo è proprio!”. Quando c’è una rottura di mezzo, però, si sa, è difficile mantenersi ‘neutrali’ nei confronti della persona alla quale abbiamo concesso un pezzetto del nostro cuore. Come cantava anche Janis Joplin… Ora Francesco Chiofalo vuole voltare pagina e pensare ad altro. Più volte ospite di Barbara D’Urso l’ex di Selvaggia Roma potrebbe essere uno dei protagonisti di uno dei programmi tv più visti.

La voce che si sta diffondendo in rete più veloce della luce vede protagonista proprio Francesco Chiofalo. L’ex Temptation Island, reality al quale partecipò con l’allora fidanzata Selvaggia Roma, sembra sia pronto a fare il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi. Come tronista. Proprio così, a Uomini e Donne stanno cercando un profilo che si sposa esattamente con quello di Francesco. Lui, al momento, non conferma né smentisce.





D’altronde Francesco Chiofalo e Maria De Filippi si conoscono bene. E adesso il 32enne potrebbe essere disponibile ad approdare al dating show dopo la fine della sua storia con Antonella Fiordelisi. Dopo una storia appassionata i due si sono infatti lasciati poche settimane fa. Senza fare apertamente il nome del programma Francesco Chiofalo ha voluto far sapere ai suoi follower che qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola…

“Che bella notizia che ho avuto oggi – scrive Francesco Chiofalo in una story di mercoledì 2 giugno – anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…Io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre, ormai è confermato […] Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità”.

Insomma sembra davvero questione di poco tempo e poi l’approdo di Francesco Chiofalo a Uomini e Donne come tronista sarà rivelato. Per il momento, come spiegato dallo stesso, bocca cucita, cucitissima anzi, e tanta gioia nel cuore per una sorpresa che rimette in ballo la sua vita sia professionale che sentimentale. E voi, che ne dite? È l’uomo giusto al posto giusto o avreste preferito qualcun altro?