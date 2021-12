“Guardala…”. Amici: Maria De Filippi fa crollare Francesca Tocca, che non trattiene le lacrime

Francesca Tocca ha tenuto una lezione di danza insieme a Giulia Pauselli a una delle new enty tra i cantanti, Aisha. Si è trattato di una lezione staging, cioè quelle in cui in cui i ballerini si mettono a disposizione dei cantanti per dare loro qualche dritta su come tenere il palco ed essere sciolti. In precedenza Aisha aveva fatto una lezione con Elena D’Amario e aveva dimostrato di avere un buon ritmo. La ragazza ha confessato che amava ballare nella sua cameretta, ma al di fuori ha sempre mostrato delle insicurezze. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi che si era già accorta dei problemi della ragazza.

La conduttrice si è collegata con l’aula della lezione e ha spinto Aisha a togliersi la felpa per ballare più liberamente: l’allieva ha preferito di no, perché sotto aveva un top e non si sentiva a suo agio. Quindi è intervenuta Francesca Tocca che ha spiegato ad Aisha che avrebbe dovuto e potuto ballare liberamente, senza timore di un giudizio perché non erano lì per quello. Anche Giulia Pauselli le ha detto di sentirsi come a un pigiama party con le amiche.

Dopo i primi passi in cui la ragazza ha mostrato di avere ritmo e movimento, Francesca Tocca ha nuovamente invitato Aisha a togliersi la felpa perché ha notato che non era ancora totalmente libera. Aisha si è nuovamente negata dicendo che per lei era come uno scudo. “Ti capisco. Questo è il primo passo per superare quella barriera che tu vedi, ma che magari vedi solo tu – ha detto Francesca Tocca -. Noi magari ci facciamo tanti complessi, lo dico a te ma anche a me stessa. Ed è peggio. Per superare quell’ostacolo lì la prima cosa è fare quello che abbiamo paura di fare”





Dalle parole si intuisce che anche Francesca Tocca ha sofferto di insicurezze in passato. Maria De Filippi ha nuovamente preso la parola per spiegare proprio questo concetto ad Aisha: “La vedi e dici mamma mia quanto è bella, fisico perfetto. Però Francesca ha avuto le stesse insicurezze che hai avuto tu”, ha detto la conduttrice. Sentendo queste parole, Francesca ha pianto ma dando le spalle alle telecamere. Si è girata, poi quando ha asciugato gli occhi si è voltata di nuovo verso Aisha e verso le telecamere.

Si è commossa anche Aisha e Maria De Filippi continuava a spiegare che le insicurezze appartengono a tutti. La giovane allieva alla fine ha detto di essere molto contenta, non pensava che sarebbe riuscita a ballare davanti a delle persone che lo fanno per lavoro. La conduttrice le è venuta incontro sulla felpa, le ha fatto portare una maglia a maniche lunghe e Aisha l’ha indossata, togliendo la felpa. Quindi Maria De Filippi ha chiesto a Francesca Tocca come stesse e la professionista si è scusata per le lacrime: “Era importante che lei capisse che non appartiene solo a lei”, è stata la risposta della conduttrice.