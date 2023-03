Brutte notizie per Francesca Fialdini, che potrebbe essere sostituita da una famosa collega. L’indiscrezione è di quelle pesanti ed è giunta in queste ore tra lo stupore del pubblico, che dovrebbe abituarsi a questo cambiamento improvviso. A riportare in anteprima tutto è stato il sito TvBlog, che ancora una volta è stato in grado di scoprire in anticipo le mosse della Rai. Ovviamente quest’ultima non ha confermato né smentito l’informazione, ma intanto i telespettatori attendono con ansia altri dettagli.

Come ben sapete, Francesca Fialdini è la conduttrice di Da noi a ruota libera, che viene trasmessa nel pomeriggio di domenica. Ma ora potrebbe essere sostituita da una collega amatissima dalla gente, nonostante anche su quest’altra presentatrice siano uscite voci contrastanti nell’ultimo periodo. La televisione di Stato è in fermento e potrebbe annunciare importanti decisioni prima dell’inizio dell’estate. Intanto, i rumor aumentano di giorno in giorno spiazzando tutti.

Francesca Fialdini sostituita da una collega: la voce clamorosa

Quindi, il futuro di Francesca Fialdini su Rai1 sarebbe fortemente a rischio. E potrebbe quindi essere sostituita da una collega, che le scipperebbe il posto e condurrebbe una nuova trasmissione il cui nome sarebbe definito successivamente. Comunque per la padrona di casa di Da noi a ruota libera non ci sarebbe spazio per la disoccupazione, infatti la Rai la farebbe lavorare su Rai3, ma non si hanno altri particolari in merito e dunque ipotizzare il nome di questo programma o il giorno in cui sarà trasmesso al momento è impossibile.

Il nome che sta circolando come successore di Francesca Fialdini nella fascia oraria, successiva a quella usata da Mara Venier con Domenica In, è quello di Serena Bortone. Si era vociferato che quest’ultima sarebbe stata estromessa da Oggi è un altro giorno per questioni politiche, essendo troppo vicina al centrosinistra secondo quanto scritto da Dagospia. Ma non si è saputo più altro e ora potrebbe esserci questa promozione alla domenica pomeriggio di Rai1, a scapito della Fialdini, che ne resterebbe delusa.

Francesca Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera da 4 anni, mentre l’anno scorso ha presentato Ci vuole un fiore su Rai1 e Premio Campiello su Rai5. Nello stesso anno è stata anche commentatrice dello Junior Eurovision Song Contest. Dal 2019 al 2021 ha anche condotto Telethon.