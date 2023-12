Francesca Fialdini e lo schiaffo alla Rai e a Nunzia De Girolamo. Non tira una bella aria nei corridoi della televisione pubblica. Recentemente si è molto parlato del programma di Nunzia De Girolamo “Avanti popolo“. Dire che conduttrice e show siano in difficoltà è poco. Da più parti si vocifera della volontà di cancellare il rotocalco che va in onda il martedì sera su Rai 3. E proprio in queste ore dai vertici di Viale Mazzini è arrivata la decisione definitiva.

Inizialmente Avanti popolo avrebbe dovuto essere trasmesso il lunedì sera, poi però la Rai ha optato per il martedì. Nunzia De Girolamo inizialmente non era per niente contenta e sembra che volesse addirittura lasciare. Tuttavia poi è stata convinta a provarci e non mollare. La Rai recentemente pare abbia deciso di mandare ancora in onda il programma, anche nel 2024. Tuttavia i bassi ascolti e le difficoltà rimangono, come conferma un episodio che ha visto protagonista Francesca Fialdini.

Leggi anche: “La decisione definitiva della Rai”. Nunzia De Girolamo, arrivata la comunicazione finale





Francesca Fialdini e lo smacco a Nunzia De Girolamo

Nonostante la buona notizia appena arrivata Nunzia De Girolamo ha poco da stare allegra. Il suo Avanti popolo coninua a galleggiare sotto al 3% di share, una percentuale davvero troppo bassa che ricorda l’andamento di un altro show, “Il Mercante in Fiera” con Pino Insegno pure lui nell’occhio del ciclone. Ora, per giunta, arriva lo smacco di una collega, Francesca Fialdini. La sua recente partecipazione a Di Martedì su La7 ha fatto storcere il naso in Rai.

Nessuno, probabilmente, si aspettava che Francesca Fialdini andasse a presentare il suo libro, “Nella tana del coniglio”, su una rete concorrente. Non solo la conduttrice ha scelto un’altra emittente per promuovere il suo libro, ma lo ha fatto nello stesso momento in cui sulla Rai c’è Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo. E non è finita.

Come riporta Oggi, Francesca Fialdini ospite di Giovanni Floris “si è prodigata in analisi su alcune questioni politiche e sociali legate alla stretta attualità”. Insomma gli stessi temi affrontati da Nunzia De Girolamo nel suo talk show. Infine un’altra indiscrezione, pare che nei corridoi di viale Mazzini “si mormora che la talentuosa e ambiziosa Francesca miri ad occupare lo spazio di Nunzia con un nuovo format”. E così il cerchio si chiude.

“Posso confermarlo”. Sonia Bruganelli di nuovo sulla scena. L’annuncio sorprende il pubblico