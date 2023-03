Imprevisto a Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini, accade tutto in diretta tv. Un momento televisivo imprevisto ma che ha decisamente animato la conduttrice del talk e divertito il pubblico a casa. Tutto è accaduto nel bel mezzo dell’ospitata dell’attore Giorgio Marchesi e poco dopo il suo ingresso nello studio televisivo.

Imprevisto per Francesca Fialdini in diretta tv: il pubblico senza parole

Ma prima di chiacchierare dei progetti lavorativi futuri e rispondere alle domande di Francesca Fialdini ecco che poco il suo ingresso in studio, l’attore è andato incontro alla gioia irrefrenabile di una fan. A fare irruzione sul palcoscenico del programma, la signora Clara che pare non sia riuscita a trattenersi davanti al suo attore preferito. La signora infatti ha lasciato il suo posto tra il pubblico per dirigersi verso Marchesi e Francesca Fialdini. La fan ovviamente ha colto la palla al balzo, rivelando la stima che nutre da sempre nei suoi riguardi.

Un vero e proprio imprevisto sotto gli occhi di tutti che ha decisamente divertito anche il pubblico a casa. Non appena la signora Clara ha ripreso posto, l’attore, ancora con il sorriso sulle labbra, ha potuto raccontarsi davanti alle telecamere. E Francesca Fialdini, a proposito della fiction Un passo dal cielo non si è trattenuta dal rivelare un dettaglio che forse il pubblico non conosceva: “Anche io ne ho fatto parte. Ho avuto un grande ruolo praticamente ho detto solo ciao”.

Nel corso della puntata del 12 marzo, tanti sono stati gli ospiti che si sono raccontati davanti al pubblico. Oltre il già citato Giorgio Marchesi, anche la cantanta Fiorella Mannoia e Angela Finocchiaro, tra i protagonisti della nuova pellicola Educazione Fisica, in arrivo nelle sale il 16 marzo e in ultimo la scrittrice Marina Cuollo.