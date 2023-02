Maurizio Lastrico in lacrime, ospite a Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Nella puntata di domenica 26 febbraio, l’attore e comico ligure si è lasciato andare nel raccontare la sua vita e tutto quello che ha a cuore. Reso celebre dal suo ruolo in Don Matteo, in cui interpreta Marco, Lastrico ad un tratto dell’intervista ha iniziato a piangere copiosamente, scusandosi col pubblico e la padrona di casa. Ma cosa è successo?

Maurizio era dall’ Fialdini per fare un po’ di pubblicità alla nuova fiction di Rai1 “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Poi ad un tratto la sorpresa della conduttrice che gli ha fatto vedere un bellissimo messaggio da parte della sua insegnante dell’Accademia di Genova, Anna Laura Messeri. La donna lo ha ringraziato e si è congratulata con il suo ex allievo. L’insegnante lo ha poi ringraziato per essere da lui sempre citata ed elogiata in pubblico ed infine lo ha invitato a ricordarla sempre con affetto.

A questo punto l’attore e comico genovese non è riuscito più a trattenere le lacrime ed è scoppiato a piangere: “Lei è una delle persone più importanti della mia vita, mi avete fregato maledetti, che colpo basso”. Poco dopo le cose si sono distese un poi e si è tornati a parlare del suo ruolo in Don Matteo. A riguardo l’uomo ha raccontato di aver usato una controfigura una volta.

Con evidente imbarazzo e vergogna, ha detto alla Fialdini: “Una volta durante una scena dovevo tagliare dei peperoni, ora il pm Nardi è un bravissimo chef, io no, e alla fine abbiamo usato una controfigura”. Più tardi ha confessato a Da noi a ruota libera che lui e Maria Chiara Giannetta non hanno mai avuto una storia.

L’uomo ha confermato di avere una piccola storia con una collega, tuttavia non ha mai rivelato il nome. Come dicevamo Lastrico sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 “Sei Donne – Il mistero di Leila”. Si tratta di un thriller con protagonista la PM di Taranto Anna Conti che ha il volto di Maya Sansa che indaga sulla scomparsa di Leila e del suo patrigno Gregorio. Un film che sta generando molta aspettativa da parte del pubblico.

