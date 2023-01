Francesca Fialdini ospita Giovanni Minoli a Da noi… A ruota libera. Un passaggio dell’intervista sta facendo parecchio discutere: sul web il video è diventato virale e anche in studio ci sono stati attimi di grande imbarazzo. Giovanni Minoli è un giornalista e autore televisivo. In passato è stato tra gli ideatori di Mixer, il programma in cui ha intervistato tantissimi personaggi del mondo della politica, dell’economia, dell’imprenditoria, dello spettacolo e dello sport. Quella trasmissione è stata iconica e ha segnato un’epoca rivoluzionando la televisione.

L’ospitata di Giovanni Minoli è stata l’occasione per presentare il ritorno di Mixer in tv: infatti dal 12 gennaio 2023, ogni giovedì in seconda serata su Rai3 e dal 18 gennaio 2023, ogni mercoledì in prima serata su Rai Storia, vengono riproposte le più importanti interviste del giornalista. Dalla sala A di Radio Rai Minoli racconta così i grandi temi e gli snodi della storia italiana di fine Novecento.

Francesca Fialdini senza parole dopo le frasi di Giovanni Minoli

Durante l’intervista concessa a Francesca Fialdini, Giovanni Minoli dapprima parla dei talk show che – a suo avviso – sono pericolosi perché hanno trasformato “le parole in proiettili” e hanno modificato quindi il rapporto tra politica e televisione: “I talk show sono pericolosi. Perché hanno trasformato le parole, anziché in strumenti di comunicazione, in proiettili. Bisogna “uccidere” l’avversario. I talk show hanno danneggiato la politica e la televisione. È una compagnia di giro in tutte le trasmissioni, che se facessero la radio costerebbe anche meno. Tutto sommato”.

Il passaggio che sta facendo discutere è quello in cui parla della Rai. La conduttrice chiede: “È molto cambiata questa azienda?”. La risposta di Minoli gela tutti: “Sì molto, molto, non so se in meglio”. A questo punto anche Francesca Fialdini resta di sasso e fissa il suo ospite. Poi riprende in mano l’intervista e prosegue con le domande: “Che tipo di televisione guardi e preferisci?”. E il giornalista ribatte: “Guardo tantissimo le serie, mi piacciono moltissimo. Netflix Sky… penso che abbiano dentro un modo di raccontare che in certi casi è superiore all’informazione”.

Frasi forti quelle di Giovanni Minoli e su Twitter sono comparsi tanti commenti alle sue affermazioni. In tanti hanno ammesso di essere d’accordo con lui e hanno addiruttura scritto di farlo “Santo subito” per aver pronunciato quelle parole su Rai1. Altri hanno commentato:“Distrutta la Rai”, “Rai..colpita e affondata”, “Cambiata in peggio”, “Concordo con lui”: questi sono solo una parte dei commenti sui social.