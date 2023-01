Bruttissima notizia per Francesca Fialdini. Una collega le avrebbe infatti soffiato il posto, riuscendo a vincere la sua concorrenza e rendendo sicuramente triste la conduttrice televisiva. Non sarà stato semplice assorbire questa sconfitta professionale e anche nelle prossime settimane sarà parecchio dura assistere a questo programma, sapendo che avrebbe potuto presentarlo lei. Ma la Rai avrebbe ormai assunto la sua decisione e non si tornerebbe più indietro. Un vero e proprio smacco nei suoi confronti.

Ora Francesca Fialdini dovrà rimboccarsi le maniche e superare questo momento buio, con la collega che le ha soffiato il posto all’improvviso. I dettagli inerenti questa novità proveniente dalla Rai sono stati forniti dal magazine Oggi e in particolare dal giornalista Alberto Dandolo, che tra l’altro ha rivelato anche altre notizie riguardanti il futuro della conduttrice che avrebbe rubato la trasmissione alla padrona di casa di Da noi… a ruota libera. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Francesca Fialdini, una collega le avrebbe soffiato il posto al Primafestival

Secondo quanto scritto da Dandolo, Francesca Fialdini ha dovuto incassare questa pessima notizia con una nota collega che le ha soffiato il posto al Primafestival. La trasmissione che precede le serate del Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Amadeus, non sarà affidata alla conduttrice di Da noi…a ruota libera ma ad un’altra presentatrice altrettanto famosa e apprezzata dal pubblico. Ci sarebbe stata una sfida fino all’ultimo momento, ma ora la scelta della Rai sarebbe definitiva.

Al Primafestival ecco chi ci sarà secondo Oggi: “Andrea Delogu sarà la padrona di casa del Primafestival, lo spazio che anticiperà ogni sera su Rai1 la kermesse canora più importante del Paese. La versatile Andrea è riuscita a conquistare l’ambita conduzione dopo un testa a testa con la brava Francesca Fialdini, che si è vista sfuggire all’ultimo momento questa importante occasione professionale. I dirigenti Rai hanno deciso di puntare sulla Delogu non solo in occasione del Primafestival, sarà uno dei volti dell’estate della rete ammiraglia del servizio pubblico”.

L’anno scorso Andrea Delogu è stata protagonista al Tim Summer Hits con Stefano De Martino e ha anche condotto Tonica e Tocca a noi – Musica per la pace. Nel 2020 ha presentato La vita in diretta Estate. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha un matrimonio alle spalle con Francesco Montanari. La separazione è avvenuta nel gennaio del 2021.