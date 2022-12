“Perso qualcosa di meraviglioso”. Francesca Fialdini, la dolorosa e inattesa confessione

Francesca Fialdini, la confessione intima fa commuovere. Un programma che non conosce età e che lascia esplorare il favoloso mondo dei più piccoli. La seconda puntata dello Zecchino D’Oro, che vede alla guida del timone la conduttrice in coppia con Paolo Conticini è andata incontro a un momento decisamente commovente dopo le parole della bellissima e dolce toscana.

La confessione di Francesca Fialdini dopo la puntata dello Zecchino D’Oro. Non si può che provare una sconfinata dolcezza davanti alle esibizioni dei più piccoli. Momenti intensi nel corso della kermesse canora dedicata proprio a loro e per un pubblico che non conosce età. La conduttrice si è lasciata andare a una riflessione che ha toccato la sua sfera privata dopo la messa in onda del programma.

Leggi anche: “È morta”. Il dolore di Francesca Fialdini nel dare la notizia: “Non doveva andare così”





La confessione di Francesca Fialdini dopo la puntata dello Zecchino D’Oro

Francesca Fialdini ha confessato ai microfoni di Gente durante una lunga intervista cosa sta comportando per lei trovarsi alla guida del timone di un programma che la mette a stretto contatto con i bimbi: “Con loro devo stare ben attenta ad essere il più autentica possibile altrimenti mi sgamano. Io non ho figli ed a volte mi dico, mannaggia mi sono persa qualcosa di meraviglioso”. Un universo denso di innocenza, di istintività e di sorpresa, quello dei bambini che proprio attraverso la loro immediatezza e semplicità riescono a ricordare a tutti l’importanza di essere presenti a se stessi e alle proprie emozioni più genuine: “Serve a ricordare che l’infanzia va tutelata”, sottolinea a tal proposito la conduttrice toscana. (“Dovreste vergognarvi”. Francesca Fialdini, l’appello furioso per la cugina malata: “Sta aspettando da 5 mesi…”).

Poi nel corso della stessa intervista, la confessione da cui trapela chiaro e tondo un grande rammarico: “È un modo per avvicinare i meno giovani ed i bambini insieme guardano una trasmissione che li unisce. Ma poi soprattutto è un fiore all’occhiello della Rai perché ogni anno ricorda che l’infanzia va tutelata. È lì per quello. E che bisogna farlo con un linguaggio che niente ha a che fare con la volgarità e le banalità che sentiamo spesso”. Una competizione canora che vedrà ben 14 canzoni interpretate da 17 piccoli cantanti. I brani vantano anche autori illustri come Enrico Ruggeri e parlano di temi importanti come la famiglia, la diversità, l’ambiente.

Un’intervista che si è poi conclusa con la rivelazione della conduttrice a proposito delle festività natalizie e di come le trascorrerà: “Per me è una festa cristiana e così la voglio celebrare. Per noi sono tre giorni pieni dedicati alla famiglia”. E sempre a proposito della Fialdini, la conduttrice si trova non solo alla guida del timone dello Zecchino D’Oro, ma anche con la messa in onda di un altro programma attesissimo per la domenica del 25 dicembre ovvero “Da noi a ruota libera”.