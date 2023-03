Il giornalista Alberto Dondolo si è espresso liberamente sulla nota conduttrice Francesca Fialdini, definendola un vero e proprio “asso pigliatutto” all’interno della Rai. Ricordiamo infatti che proprio di recente lei ha condotto Lo zecchino d’oro, Junior Eurovision Song Contest, il Premio Campiello ed in seconda serata Fame d’amore. Nelle ultime ore è anche arrivata la notizia ufficiale secondo cui la famosa giornalista condurrà un nuovo programma.

Parliamo quindi di un vero e proprio record, in quanto Francesca Fialdini condurrà in questa stagione televisiva ben sei programmi. Il pubblico Rai sembra essere piacevolmente intrattenuto dalla conduttrice, dato che viene continuamente premiata dagli ascolti registrati. Alla notizia della conduzione del nuovo programma, sono susseguite delle voci su un possibile abbandono della trasmissione Da noi a ruota libera da parte della Fialdini.

Rai, Francesca Fialdini e la conduzione di un nuovo programma televisivo

Tale notizia dell’addio alla trasmissione, che va in onda la domenica pomeriggio sulla Rai, è giunta dal sito Tvblog. Pare che il posto di Francesca Fialdini verrà preso da Serena Bortone, già impegnata dal lunedì al venerdì nella conduzione di Oggi è un altro giorno. Al momento si parla però di rumor, dunque nulla è certo su questa sostituzione nella conduzione della trasmissione Da noi a ruota libera, a differenza della notizia ufficializzata sulla conduzione di un nuovo programma per Francesca.

La nota giornalista toscana sarà dunque presto impegnata nella conduzione in prima serata di un programma su Rai3, ovvero Le ragazze. In base a quanto riportato da Alberto Dandolo, l’inizio della conduzione di questa nuova trasmissione si avrà giorno 10 aprile. Ricordiamo che in precedenza ad aver condotto Le ragazze è stata Gloria Guida, famosa conduttrice ed ex modella italiana di 67 anni.

La Fialdini sembra essere molto pronta per affrontare questa nuova avventura, nella quale emozionerà sicuramente tantissimi telespettatori. Il giornalista Dandolo ha inoltre definito la conduttrice 43enne come “stimata dai potenti in Vaticano e da quelli al settimo piano di Viale Mazzini”.