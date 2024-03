Brutte notizie per il noto programma Rai. Stiamo parlando di una trasmissione che va in onda di domenica pomeriggio e ha come concorrente “Verissimo” di Silvia Toffanin. Cliente scomodo per tutti e infatti il programma di Rai 1 non ne esce vincente. Tuttavia se si parla di cancellazione non è per gli ascolti.

I dirigenti di viale Mazzini stanno facendo una valutazione globale sul programma in questione che va in onda dopo “Domenica In” di Mara Venier. Stiamo parlando di “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini. Ebbene, secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia c’è il forte rischio che il programma venga cancellato nella prossima stagione. E il motivo è uno in particolare.

Perché “A ruota libera” rischia la cancellazione

Secondo Candela i dirigenti della Rai avrebbero già deciso il destino di “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini: “A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima stagione Da noi a ruota libera, lo spazio domenicale condotto da Francesca Fialdini”. Secondo questa ricostruzione la trasmissione sarebbe troppo simile a Domenica In. Inoltre viene prodotta da un’azienda esterna a quella pubblica.

“Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine” leggiamo. Sembra che già l’anno scorso Francesca Fialdini abbia rischiato di vedersi cancellato lo show che viaggia intorno al 14% di share.

In ogni caso Francesca Fialdini resta centrale nei piani della Rai che pare voglia farla diventare un punto di riferimento della terza rete: “Fialdini, già impegnata in numerosi programmi, continuerà la sua collaborazione in Rai ma sulla terza rete dove già conduce Le Ragazze e Fame d’amore”. Chissà che non ci sia in ballo qualche altro programma per lei…

