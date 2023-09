Momento di grande sofferenza per Francesca Fialdini, colpita da un lutto. Ha perso una persona con la quale ha condiviso esperienze bellissime per diversi anni e ora non può crederci che non sia più tra noi. Purtroppo è morto prematuramente e in maniera improvvisa, dunque il dolore l’ha pervasa da un momento all’altro. Una volta saputa la terribile notizia, ha aspettato diverse ore ma poi alla fine ha trovato la forza di spendere qualche parola per lui.

Questo momento negativo arriva a pochi giorni di distanza dal ritorno a lavoro della conduttrice, che ripartirà il 17 settembre con la trasmissione Da noi a ruota libera. Ma ora per Francesca Fialdini è una fase difficile perché questo lutto l’ha ovviamente resa molto triste. Ha voluto ricordare tutto il periodo positivo vissuto con lui e sapere che ora è deceduto improvvisamente le ha provocato un dolore indescrivibile.

Francesca Fialdini in lutto: “Lavorato insieme per tanti anni”

La giornalista e presentatrice Francesca Fialdini ha voluto esprimere così il suo dolore su Instagram, dopo aver appreso di questo lutto che ha colpito lei e anche la Rai: “Ad A sua immagine abbiamo lavorato insieme per diversi anni. I viaggi in auto, le chiacchierate, il modo che avevi di sdrammatizzare, la tua risata…”. Tutte caratteristiche che lo rendevano un professionista ed un uomo impeccabile. E ora è arrivato purtroppo il tempo di salutarlo per sempre.

A morire è stato il regista Rai Lucio Cocchia. Aveva 59 anni ed è morto inaspettatamente per un malore improvviso, mentre si trovava in casa. Era molto noto a Valmontone, in provincia di Roma, ed era anche stato in passato un consigliere comunale. Inoltre, come ricordato da Frosinone Today, era attivo in alcune associazioni teatrali e anche della Sacra Rappresentazione del Venerdì Santo. A dirgli addio anche sua moglie Daniela e la figlia Alice.

Anche la presentatrice Lorena Bianchetti aveva voluto salutarlo: “Un amico unico, speciale, vero. Regista e straordinario professionista, compagno delle mie trasferte. Ho iniziato a lavorare con lui nell’anno 2000 ma ogni volta è stata una festa, una risata anche nelle più assurde difficoltà. In questo momento ho pensieri confusi, un senso di incredulità”.