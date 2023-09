Una brutta notizia è stata comunicata nella giornata di lunedì 11 settembre. La Rai è stata colpita da un lutto per la morte di una giornalista, volto familiare per anni dei telespettatori. Se n’è andata per sempre all’età di 67 anni e sono davvero in tanti ad essere colpiti dalla sua dipartita. Il terribile annuncio è stato fatto da alcune agenzie di stampa e poi la news riguardante il suo decesso è apparsa praticamente su tutte le testate.

Momento doloroso per la Rai, costretta a fare i conti con questo lutto che ha scosso amici e parenti della giornalista, spentasi prematuramente. Tra i più sofferenti il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che attraverso il suo profilo Facebook ufficiale, ha voluto lasciare un bellissimo messaggio nel quale ha ricordato i lavori della professionista e ha espresso le sue personali condoglianze a tutti coloro che le volevano bene.

Leggi anche: Lutto alla Rai, la notizia sconvolge televisione e politica: se ne va a 48 anni





La Rai è in lutto per la morte di una sua giornalista

Dunque, Rai in lutto per la scomparsa della giornalista Maria Luisa Vincenzoni. Questo ciò che ha fatto in vita la donna, come ribadito da Zaia sui social: “Ci ha lasciati a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista padovana, già corrispondente dell’Unità, del Mattino di Padova, del Tg3, del TgR Veneto, e di numerose testate nazionali e locali. Lo scorso marzo aveva ricevuto il Premio alla Carriera dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell’informazione”.

Poi il presidente del Veneto ha aggiunto: “Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. A Walter Milan, capo ufficio stampa della Regione, a tutti i suoi familiari e alle persone che le sono state accanto, arrivino le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza da parte mia e della Giunta veneta”. Non sono state riferite le cause che l’hanno condotta alla morte.

Fanpage ha anche scritto che Vincenzoni ha lavorato anche a L’Unità nella sua città di origine, Padova, poi a il Mattino di Padova. 40 anni fa aveva iniziato a lavorare con la Rai e lo ha fatto fino al 2008. Da segnalare la sua avventura professionale a Il Fatto di Enzo Biagi e un’esperienza con un sito web olandese di Groningen.