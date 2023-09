Prima puntata di Belve in archivio, ieri martedì 26 settembre Francesca Fagnani ha tenuto a battesimo la nuova edizione su Rai 2. Tre gli ospiti in studio: Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino. Tanta carne al fuoco con l’ex re dei paparazzi che ha parlato della sua vita privata, del figlio Carlos Maria e del suo rapporto burrascoso con Nina Moric. Racconta Corona: “Non riesco colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre”.

>“È nata con questi occhi blu bellissimi”. Complimenti su complimenti, fino alla scoperta choc dei genitori. Un incubo, nessuno poteva immaginare (FOTO)

E ancora: “Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”. Parole che hanno scatenato un polverone. Come, del resto, hanno fatto quelle di Stefano De Martino che, cambiando tutte le carte in tavola, ha raccontato la ragione del suo addio a Belen Rodriguez.





Belve, ascolti record: 10% per la prima puntata

Stefano, nel dettaglio, ha raccontato di non aver mai tradito e che, di conseguenza, il matrimonio con la showgirl argentina non è finito a causa della sua infedeltà. Convinto a metà il pubblico ha seguito con interesse il programma come dimostrano gli ascolti boom di ieri sera. La premiere del nuovo ciclo è la puntata più vista in assoluto di Belve.

Scrive Davide Maggio come su Rai2 il ritorno di Belve è la scelta di 1.637.000 spettatori pari al 10% (anteprima a 1.420.000 e il 7.1%). Su Italia1 Tre uomini e una gamba è visto da 930.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro segna 949.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 892.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.090.000 spettatori e il 6.9% (ultima parte di 46 minuti chiamata DiMartedì Più a 390.000 e il 6.9%).

Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ottiene 379.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Sei mai stata sulla luna? sigla 230.000 spettatori con l’1.4%. Sul 20 Focus – Niente è come sembra sigla 369.000 spettatori (2%). Su Rai4 The East arriva a 289.000 spettatori (1.6%). Su Iris Hondo è visto da 370.000 spettatori (1.9%). Per capire la portata del successo basta dare uno sguardo allo scorso picco. Finora il record di ascolti Belve lo aveva registrato nella passata stagione l’ultimo appuntamento del 21 marzo 2023, seguito da 1.209.000 spettatori, pari al 7.3% di share.