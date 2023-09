Appena è nata, tutti hanno visto che la bambina aveva dei “bellissimi e grandi occhi azzurri”. Una bella sorpresa, o così almeno pensavano, visto che in famiglia nessuno aveva quella caratteristica. Ed erano così grandi e belli che, ha raccontato la mamma della piccola, veniva fermata per strada. Gli sconosciuti le facevano complimenti anche “sei o sette volte al giorno”, ha detto ancora la donna, 34 anni, al Daily Star. Complimenti che lei adorava, s’intende.

Ma con il passare dei mesi, i genitori hanno iniziato a notare un’anomalia in quegli occhi così particolari. La bimba, che si chiama Aretria, aveva circa 6 mesi quando uno dei due ha iniziato ad essere “lattiginoso” e qualsiasi tipo di luce la faceva urlare dal dolore. A quel punto, preoccupati, Louise Bice e il suo compagno Connor si sono rivolti ai medici e hanno dovuto fare presto i conti con una diagnosi choc.

Nasce con occhi blu e bellissimi, a 6 mesi la scoperta choc

Alla piccola Aretria è stato diagnosticato un glaucoma congenito bilaterale, una rara malattia genetica che comportava una pressione estrema e crescente sul nervo ottico e necessitava di un intervento chirurgico urgente. Oggi la bimba ha 10 mesi e a giugno scorso è stata sottoposta a un intervento chirurgico di 4 ore presso l’ospedale pediatrico di Birmingham.

L’intervento serviva per alleviare la pressione, ma i test di follow-up hanno dimostrato che non aveva avuto successo. Quindi ad agosto una seconda operazione e ora sono in attesa dei risultati. “Non mi sarei mai aspettata che i grandi e bellissimi occhi di Ari fossero qualcosa di brutto. All’improvviso un giorno i suoi occhi si sono annebbiati: un minuto stava bene e 15 minuti dopo è cambiata completamente”, ha raccontato la mamma sempre al Daily Star.

Ad oggi, dopo due interventi, la bimba è già quasi totalmente cieca all’occhio destro, con solo il 5% di funzionalità. “Penso che se fossimo riusciti a diagnosticare questo problema prima che la pressione andasse fuori controllo, ora potrebbe non essere cieca da un occhio” è l’appello di mamma Louise, che invita tutti gli altri genitori a mantenere alta la guardia nei confronti dei sintomi sospetti sui loro bambini.