“Ma è senza mutande”. Francesca Cipriani a Verissimo: sono uscite le immagini (Video)

Polemica su Francesca Cipriani dopo che, nelle ultime ore, ha preso a circolare un video dell’intervista che l’ex gieffina ha rilasciato a Verissimo la scorsa settimana. Occasione era stato il racconto del suo matrimonio con Alessandro Rossi al quale erano presenti tanti amici del Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro, Aldo Montano, Sophie Codegoni, Jessica Selassié e tanti altri. Un amore a prima vista quello sbocciato durante una festa grazie ad amici comuni e che sembra andare a gonfie vele.



Scrive un’utente: “Francesca sembra un’altra persona, spero che questo ragazzo le faccia veramente tanto bene, sotto tanti punti di vista. Però se la smettesse di vestirsi da bambola ma un po’ di casual sarebbe ancora più bella. Ha detto che ha smesso con la chirurgia, io invece le direi di andarsi a ridurre il seno prima e poi smetterla. Cmq auguri e buona vita”. Nel corso dell’intervista Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno raccontato a Silvia Toffanin le emozioni del loro matrimonio e hanno svelato di non vedere l’ora di avere un bambino. “Io sono già papà di un bimbo di tre anni, quindi sogno una femminuccia. Speriamo che Dio ce la conceda”, ha detto Alessandro.

Verissimo, Francesca Cipriani senza slip durante la diretta? Lei non risponde

Sul finale però è successo il patatrac. La showgirl indossava un voluminoso abito bianco con un profondo spacco e proprio dallo spacco si è intravisto qualcosa che non si doveva. A sottolineare l’incidente è stata Striscia la Notizia che ha pubblicato un estratto dell’intervista con il passaggio incriminato in cui la Cipriani sembrerebbe senza slip e ripreso immediatamente dai social con accuse anche dure.



Scrive un’utente: “Ho guardato Striscia la Notizia in questi giorni e c’era proprio un servizio dove sembrerebbe che tanti utenti abbiano segnalato che non avesse le mutande, In effetti vedendo il video pare anche a me che non le avesse, che vergogna. Verissimo non lo guardo neanche più, ormai invitano persone che non sono VIP solo per aver partecipato a Uomini e Donne o programmi e reality spazzatura o direttamente influencer e si credono non so chi, che pena”.



E ancora: “La cosa più schifosa che gli sponsor pagano milioni di euro per far pubblicizzare i loro prodotti per poi retribuire questa gente qua. Non esistono più i veri vip di una volta, basta non saper far nulla per essere qualcuno imbarazzante”. Francesca, per ora, non ha risposto alle accuse.