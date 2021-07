Grande protagonista della quarta puntata di Temptation Island 2021 la coppia composta da Floriana Angelica e Federico Rasa. Coppia scoppiata, perché alla seconda richiesta di falò di lei il fidanzato ha accettato ed è arrivata la rottura senza possibilità di ripensamenti.

All’ennesimo filmato in cui la complicità tra Federico e la single Vincenza era evidentemente molto forte, Floriana ha deciso di chiedere un falò di confronto immediato ma, colpo di scena, per la prima volta in questa edizione di Temptation Island 2021 lui ha rifiutato. Federico ha quindi continuato a flirtare con la tentatrice ‘scelta’ nella prima puntata e, dopo poco, Floriana ha chiesto nuovamente a Filippo Bisciglia il falò. Federico ha provato in tutti i modi di far cambiare idea alla fidanzata ma non c’è stato verso.

Floriana senza trucco a Temptation Island 2021

“Mi hai spu*** con una che conosci da 10 giorni – ha iniziato come un treno Floriana – Hai detto che baci più il cane di me. Poi che non mi vedi come madre dei tuoi figli e che in casa sto sempre in pigiama. Ma ti rendi conto? Mi fai schifo, mi hai fatto vomitare”. E ancora: “Non mi lasci per non ferirmi? Bene ti lascio io allora. Fai schifo e sei un ridicolo. Un’altra come me non la troverai più. Decido di tornare a casa da sola basta”.





“Non ho provato attrazione per nessuno te lo giuro su mia madre – ha provato a giustificarsi Federico – Quella non mi piaceva, mi è servita solo per capire cosa provavo per te. Mi stai facendo piangere” ma niente da fare. Finita. Floriana non ha mandato giù tutti quei video visti nel pinnettu con le altre. Ma non ha preso gli applausi del pubblico solo per aver asfaltato il fidanzato, anche perché si è mostrata per la prima volta senza trucco.

solo secondo me Floriana senza trucco >>> Floriana con il trucco? #TemptationIsland pic.twitter.com/lG4FHh3ENa July 19, 2021

In uno dei tanti pinnettu, per la prima volta Floriana era davanti alle telecamere in versione acqua e sapone. Fino a quel momento si era distinta per un make up molto marcato, “eccessivo” e “messo male” ad avviso di molti, soprattutto sulla bocca. Ma, sorpresa, nella quarta puntata eccola senza un filo di trucco. E la palermitana, che effettivamente cambia di parecchio senza tutto quel make up, ha fatto il pieno di complimenti come si legge sotto ai post di Temptation Island 2021.