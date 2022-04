Floriana Secondi ha vinto la sfida al televoto contro Antonio Zequila nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda giovedì 31 marzo. La naufraga ha avuto momenti di forte sconforto nei giorni scorsi, al punto da minacciare l’addio. Succedeva nella scorsa diretta, quando è stata poi invitata a riflettere da Ilary Blasi.

Gli scontri feroci con Antonio Zequila, con cui era stata abbinata appena sbarcata in Honduras, hanno provocato un forte crollo emotivo a Floriana Secondi che, addirittura, ha pensato di lasciare il programma per cui ha tanto lottato. Poi però, incoraggiata da Ilary Blasi e dal pubblico, ha deciso di rimanere e continuare la sua avventura come concorrente singolo.





Floriana Secondi, la sorpresa in diretta all’Isola

Ora Floriana Secondi è più decisa e motivata ad andare avanti. A mostrare cioè il suo carattere combattivo. A maggior ragione ora che ha ricevuto “un regalo” da Ilary Blasi. Durante la quarta diretta, infatti, la conduttrice le fatto ascoltare un messaggio da parte del figlio Domiziano, 14 anni, avuto con l’ex marito Mirko Fantini.

“Ciao mamma, mi manchi, sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo”, dice Domiziano che ha registrato per mamma Floriana Secondi un video messaggio per farle arrivare tutto il suo amore. “Ho visto che volevi arrenderti, voglio dirti di tirare fuori la tua grinta e continuare il tuo percorso sull’Isola”, ha continuato mentre la naufraga si commuoveva fino alle lacrime.

Domiziano era anche in studio, insieme alla conduttrice e agli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Il 14enne si è poi collegato con Floriana Secondi, che da quando è in gara come singolo concorrente sta iniziando a far vedere a tutto il suo carattere: “Mi è dispiaciuto che stava per mollare, deve rimanere a tutti i costi”.

