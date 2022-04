Ancora una volta, anche nella settima diretta dell’Isola dei Famosi 2022, Floriana Secondi è stata tra i protagonisti della puntata. Lunedì sera, dopo che si sono scoppiate le coppie e i naufraghi sono stati divisi in due squadre, i Cucaracha e Tiburon, l’ex gieffina ha avuto un duro scontro con Vladimir Luxuria.

Ovviamente Ilary Blasi ha mandato in onda le clip della settimana. Settimana in cui Floriana Secondi è più volte esplosa per la nomination di Carmen Di Pietro e suo figlio. In diretta, poi, si è scagliata contro la produzione accusata di confezionare delle immagine per favorire alcuni naufraghi e sfavorirne altri.





Floriana Secondi, il pubblico dell’Isola dei Famosi in rivolta

“Questo programma non è in diretta 24 ore su 24, viene montato in un modo che non è – ha detto Floriana Secondi – Io sono figlia del reality, vengo da un reality che non posso nominare ma questi pezzi sono montati in modo che io sembro una pazza. Io non ce l’ho con il gruppo, avevo un’idea diversa di reality. Io ho visto delle cose che non mi piacciono”.

Floriana Secondi è poi finita ancora in nomination in coppia con Clemente Russo e non l’ha presa benissimo. A quel punto dallo studio cercano di farle capire che forse è il caso di abbassare i torni e Vladimir Luxuria la zittisce: “Non fare la rosicona, sei più un castoro che una naufraga”. A proposito di nomination, come detto ex gieffina e pugile sono finiti nuovamente al televoto, l’hanno perso ma non hanno ancora abbandonato l’Isola rimanendo di fatto ancora in gioco.

E questo “dettaglio” ha scatenato il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022, che a questo punto si chiede perché questo trattamento a Floriana Secondi e Clemente Russo: “Io comunque non capisco Clemente e Floriana è già il secondo televoto che perdono, sarebbero dovuti tornare a casa”, ha scritto uno. E altri, sempre perplessi sul regolamento: “Ma quante volte devono essere salvati Floriana e Clemente? Sono già stati su Playa Sgamada, quante volte ancora dobbiamo subirceli?”.

