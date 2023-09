Flavio Insinna, la rivelazione sul suo futuro lavorativo. Il conduttore televisivo è intervenuto in occasione della conferenza stampa venerdì 15 settembre, riportata da TvBlog e ha parlato a proposito della propria carriera nel mondo della televisione. Flavio Insinna non è stato confermato alla guida del timone de L’eredità, passata sotto la conduzione di Pino Insegno. Inoltre Flavio Insinna, com’è noto, avrebbe rifiutato la proposta avanzata per il suo passaggio a La7.

La rivelazione di Flavio Insinna sul proprio futuro lavorativo. La 22esima edizione de L’Eredità porterà diverse novità nel programma, prima tra tutte un nuovo conduttore. Al timone del programma non ritroveremo infatti Flavio Insinna – protagonista delle ultime quattro edizioni – ma Pino Insegno. La Rai ha comunque deciso di non trascurare il conduttore. La notizia arriva in conferenza stampa e in previsione della messa in onda del 24 settembre, in prima serata su Rai 1, del fim La stoccata vincente.

In conferenza stampa, il conduttore ha dunque rivelato: “Con la Rai è una straordinaria storia d’amore, che faccio finire bene. Un pezzo del mio cuore sta in Don Matteo, Affari Tuoi l’ho presentato per mesi senza contratto”. E ancora: “L’Eredità l’ho condotto per cinque anni, è stata una cavalcata fantastica. Continuo ad amare la Rai, la mia eredità continua: le persone hanno una memoria per cui io sarò sempre a tavola con loro a cena. Ringrazio La 7, che mi voleva per Lingo, ma fare lo stesso gioco non è nel mio Dna“.

A proposito della fiction, in conferenza stampa Paolo Pizzo e la direttrice Rai Fiction Maria Pia Ammirati hanno aggiunto: “Per noi Flavio è una grande risorsa: abbiamo delle idee per i prossimi anni“.n Flavio Insinna ha poi ripreso parola sul proprio futuro televisivo: “Il mio futuro? Godiamoci il momento, vengo da delle serate bellissime con le Teche. Io continuo a fare i provini: il cinema ti sceglie”.

“Mi spiace leggere interviste di attori che dicono che il cinema non li ha capiti. Con tutto quello che ho avuto, non posso lamentarmi di non aver fatto ancora cinema“. Poi la battuta autoironica: “Non sono un cassaintegrato, forse tra quattro anni mi vedrete legato al Cavallo della Rai!”. I fan del conduttore possono tornare a dormire sogni sereni.