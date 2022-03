Da un reality all’altro. Sta per terminare dopo sei mesi la sesta edizione del GF Vip. Lunedì 14 marzo ci sarà la finale del programma condotto da Alfonso Signorini: tuttavia gli appassionati del genere non dovranno attendere molto per ritrovare in tv un altro reality: dal 21 marzo riparte l’Isola dei Famosi. Anche questa edizione vede al timone Ilary Blasi, ma rispetto allo scorso anno ci sono dei cambiamenti.

Cambiano gli opinionisti: lo scorso anno c’erano Elettra Lambrghini, Tommaso Zorzi (reduce dal GF Vip) e Iva Zanicchi. Quest’anno la scelta è ricaduta su Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Cambia anche l’inviato: torna Alvin che già in altre due occasioni era volato in Honduras. Altra novità riguarda la divisione del cast in coppie e single. Le coppie, novità dell’edizione 2022, saranno formate da amici o parenti: genitori/figli, marito/moglie, fratello/sorella, mamma/figlio e, come nel loro caso, fidanzato/fidanzata.

Le prime due coppie ufficializzate sono quelle formate da Lory Del Santo e Marco Cucolo e da Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. Lory Del Santo ha già partecipato al reality show nel 2005, vincendo la terza edizione con il 75% di preferenze. Questa volta, però, vivrà l’avventura sulle spiagge di Cayo Cochinos insieme al compagno. I due fanno coppia fissa dal 2015, nonostante i 33 anni di differenza. “Coppia imprevedibile e molto affiatata anche nella vita – si legge sui profili social dell'”Isola dei Famosi” -, conoscono perfettamente lo spirito d’avventura che governa l’Isola: Lory Del Santo e Marco Cucolo sono i primi naufraghi a sbarcare in Honduras!”.





L’Isola dei Famosi è stata nominata anche durante la puntata de Il Cantante Mascherato di venerdì 11 marzo. Infatti mentre i giudici erano intenti ad indovinare l’identità di Lumaca, probabilmente la maschera più complessa di questa edizione, Francesco Facchinetti – dopo aver notato che una delle voci era in falsetto – ha detto: “Secondo me sono i Cugini di Campagna”.

Coppia imprevedibile e molto affiatata anche nella vita, conoscono perfettamente lo spirito d'avventura che governa l'#Isola: Lory Del Santo e Marco Cucolo sono i primi naufraghi a sbarcare in Honduras! 🏝@lorydelsanto @MarcoCucolo pic.twitter.com/wLDkCk0FAp March 10, 2022

Sognavate un reality sulla loro vita? Ovviamente vi abbiamo accontentati… Ma a modo nostro! Edoardo e Guendalina Tavassi sono la seconda coppia a sbarcare sull’#Isola! 🏝 pic.twitter.com/jzKihW2kWV March 11, 2022

Quindi è intervenuto Flavio Insinna che ha aggiunto: “Due, dì la metà dei Cugini di Campagna, perché gli altri due sono in Honduras che partecipano a L’Isola dei Famosi”. Si tratta di uno spoiler da parte del conduttore de L’Eredità dal momento che i fratelli Silvano e Ivano siano tra i possibili naufraghi, la produzione non li ha ancora ufficializzati. Attualmente le uniche due coppia ufficiali sono Guendalina Tavassi e il fratello, Lory Del Santo e Marco Cucolo.