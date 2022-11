Fiocco rosa per la coppia nata a Uomini e Donne. La terza, dopo le due figlie nate nel 2017 e nel maggio 2020. I due aspettano il terzo figlio (il quarto per lei, nato dalla precedente relazione) e sui social hanno annunciato il sesso scatenando l’ironia del web per la reazione del futuro papà, che avrebbe voluto un maschietto.

Dopo una caccia al tesoro organizzata insieme ai figli, la coppia ha svelato il sesso del bimbo che nascerà il prossimo anno. La reazione del papà, speranzoso per l’arrivo di un maschietto, è stata immortalata e pubblicata in un video in cui l’ex corteggiatrice ha svelato il sesso del piccolo in arrivo.

Fiocco rosa per gli ex UeD Marco Fantini e Beatrice Valli: “Nostra figlia è femmina”

Dopo la caccia al tesoro Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, ha scoppiato i palloncini insieme agli altri figli e ad Alessandro, il primo figlio di Beatrice Valli nato dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi, La scoperta ‘choc’ è stata immortalata dalla futura mamma e ovviamente è stata commentata ironicamente dai fan della coppia.

“Un’altra femmina. Aspetta, mi devo riprendere”, le parole di Marco Fantini dopo aver visto il colore rosa contenuto nel palloncino. Beatrice, divertita, lo prende in giro: “Amore ma le hai fatte anche tu eh, mica le ho fatte da sola”. L’ex volto di Uomini e Donne è incredulo: “Cioè tre femmine? Altri anni di Frozen, altri anni di Cenerentola. Avremo sicuramente tanti vestiti da darle”.

Dopo Bianca e Azzurra, un altro fiocco rosa per la coppia nata a Uomini e Donne e convolata a nozze il 29 maggio 2022 a Villa Lysis a Capri. Felicissime per l’arrivo di una sorellina le due bimbe, mentre Alessandro, come Marco, sperava nell’arrivo di un maschietto. “È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince il girl power! – ha commentato Beatrice Valli – E pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi due ometti, invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche altro anno. P.s: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile”.