Fiocco celeste a Mattino Cinque: in apertura di puntata arriva l’annuncio più dolce e bello. Come ogni giorno si è infatti rinnovato l’appuntamento con il programma-contenitore della rete ammiraglia Mediaset e non si poteva iniziare nel modo migliore. Nella nuova puntata, quella di giovedì 19 ottobre, che ancora una volta ha dedicato ampio spazio alla presunta veggente Gisella Cardia, anche un forfait. Con grossa sorpresa di Federica Panicucci.

“Riguarda il pozzo. Quel famigerato pozzo che doveva fare la sedicente veggente Gisella Cardia. Doveva creare, scavare…” Poi la padrona di casa si è accorta che in collegamento al fianco dell’inviato Paolo Capresi non c’era come al solito l’ex portavoce di Maria Giuseppa Scarpulla. “Perché non c’è?”, ha chiesto. E a quel punto il giornalista ha spiegato che un’associazione non meglio specificata avrebbe impedito all’ex portavoce Paola Felli di andare in tv.

Fiocco azzurro a Mattino Cinque: l’annuncio di Federica Panicucci

“Non c’è perché dall’associazione le è stato chiesto di non venire più in televisione, le è stato detto che è il momento del silenzio. Le è stato chiesto di non venire più”. Ma riavvolgiamo il nastro all’inizio della puntata, quando ha preso subito la parola Federica Panicucci, che ancora una volta ha stuzzicato il collega.

“Francesco – gli ha detto una volta raggiunto il centro dello studio – Vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo. Vuoi dirlo tu?“. “Sì – ha risposto Francesco Vecchi – mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina”.

“È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto”. “È un bel bimbetto, Tina ci sta guardando”, ha risposto Federica Panicucci, che 3 anni fa aveva dato la notizia in diretta dell’arrivo del primogenito, Enrico.