Pomeriggio 5 non decolla e la concorrenza di Alberto Matano sorpassa ancora una volta il programma condotto da Myrta Merlino, che in questa edizione ha sostituito Barbara D’Urso, rimossa da Pier Silvio Berlusconi dopo la decisione anti-trash delle reti Mediaset. Con l’arrivo della giornalista il programma pomeridiano di Canale 5 ha avuto un vistoso crollo. E i dati non mentono.

Nei giorni scorsi anche Dagospia ha fatto notare la fuga di telespettatori dalla soap La promessa a Pomeriggio 5: “Mezzo milione di spettatori sintonizzati su Canale 5 per la soap ‘La promesse’ fugge quando arriva Myrta, che chiude appena sopra il milione”, si leggeva sul giornale diretto da Roberto D’Agostino. E ancora una mossa per rimettere in sesto gli ascolti.”Uno stratagemma decisamente ingegnoso”, si leggeva sempre su Dagospia, con Mediaset che avrebbe decido allungare di alcuni minuti la soap opera “La promessa”, che precede “Pomeriggio 5” nel palinsesto.

Voci, che nei giorni scorsi il manager di Myrta Merlino ha voluto smentire tramite un un tweet indirizzato a Dagospia, accusato di voler screditare in tutti i modi la giornalista: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”, ha scritto Lucio Presta.

Cosa succede quindi in casa Mediaset? I numeri poco confortanti del nuovo Pomeriggio 5 avrebbero spinto il Biscione a intraprendere una nuova strada. Secondo il settimanale Oggi il cambio di conduzione ci sarà ma potrà avvenire da settembre. Mediaset sarebbe intenzionata a spostare la Myrta Merlino su Rete 4 e affidarle un programma politico e dare la conduzione di Pomeriggio 5 a un’altro volto noto della rete.

Il settimanale Oggi ha fatto due nomi: Federica Panicucci e Simona Branchetti. La prima è la storica conduttrice di Mattino 5 insieme al collega Francesco Vecchi, mentre la giornalista Simona Branchetti è stata al timone di Morning News, la trasmissione estiva che ha sostituito proprio il mattino di Panicucci e Vecchi. Sul caso ascolti è stata proprio Myrta Merlino a intervenire al Giornale D’Italia: “Ascolti? Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete. C’è la voglia di investire su un’informazione attenta, rigorosa, ma allo stesso tempo popolare”.