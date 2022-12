Fiocco azzurro a Uomini e Donne. L’annuncio è arrivato sui social con il video del Gender reveal, il party diventato di moda per annunciare il sesso del nascituro. Anche la coppia ex UeD ha deciso di organizzare una festa a tema per dare la notizia a familiari, amici e i tanti fan che li seguono sui social.

L’annuncio della seconda gravidanza della coppia nata a Uomini e Donne e arrivata due mesi fa con una foto in cui i due posavano insieme alla prima figlia Arya: “Che fantastica storia è la vita – aveva scritto a corredo della foto -. Presto saremo in quattro”. “Più che felici”, scriveva l’ex tronista di Uomini e Donne e modella.

Leggi anche: “Presto in 4!”. La famiglia si allarga per la coppia UeD. Tronista e corteggiatore “più felici che mai”





Fiocco azzurro a Uomini e Donne, figlio maschio per Clarissa Marchese e Federico Gregucci

“La famiglia si allarga, siamo strafelici, – aveva detto Clarissa Marchese – diciamo che molte di voi lo avevano intuito, con molte avevo già parlato tramite dm, box delle domande, abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, è andato tutto bene, quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia”.

“Piano piano vi racconterò tutto, ma adesso finalmente posso anche svelarvi il motivo per la mia quasi totale assenza in questi tre mesi”, aveva spiegato l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Ora l’annuncio del fiocco azzurro a Uomini e Donne. Clarissa Marchese e Federico Gregucci aspettano un bimbo e la notizia è arrivata sui social con un video del gender reveal.

Un fiocco azzurro per la coppia di Uomini e Donne formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci. I due si sono conosciuti durante il programma di Canale 5, si sono trasferiti negli Stati Uniti, hanno avuto una figlia, Arya, nata nel 2020 e dopo il ritorno in Italia sono pronti ad allargare la famiglia con la nascita di un maschietto.