Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti a Uomini e Donne. La loro storia è nata sotto i riflettori del dating show condotto da Maria De Filippi. Da quel momento non si sono lasciati più. Nel 2019 si sono sposati e l’11 marzo del 2020 è nata la loro prima figlia, Arya. Prima di partecipare al programma di Canale 5 Clarissa Marchese è stata eletta Miss Italia, nell’edizione numero 75 della kermesse, trasmessa su La7. In quell’edizione Clarissa Marchese ha anche vinto la fascia di Miss Simpatia Interflora, ceduta successivamente alla numero 18 Federica Armaleo (Miss Miluna Lazio).

Federico Gregucci, il marito di Clarissa Marchese, è il figlio dell’ex calciatore Angelo Adamo Gregucci, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato allenatore collaborano con l’attuale tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Federico Gregucci ha seguito le orme del padre. Infatti è un allenatore di calcio. Negli anni scorsi si è traferito negli Stati Uniti d’America, insegnando nell’Academy calcistica della Juventus a Miami.

Leggi anche: “Guardate bene”. Clarissa Marchese, dopo la foto esplode la “bomba” sull’ex Uomini e Donne





Clarissa Marchese incinta: aspetta il secondo bambino

Nelle ultime ore Clarissa Marchese Federico Gregucci sono tornati a farsi vedere sui social e hanno fatto un annuncio importantissimo: aspettano un secondo figlio. Hanno postato la stessa foto in cui lui bacia il pancino della moglie mentre porta sulle spalle la figlia Arya: “Che fantastica storia è la vita – ha scritto a corredo della foto -. Presto saremo in quattro”. “Più che felici”, scrive Clarissa Marchese.

Clarissa Marchese condivide con i suoi follower l’immensa felicità di questo momento attraverso le Instagram Stories: “La famiglia si allarga, siamo strafelici, diciamo che molte di voi lo avevano intuito, con molte avevo già parlato tramite dm, box delle domande, abbiamo voluto aspettare i tre mesi, abbiamo voluto aspettare di fare tutte le visite e i test del caso, è andato tutto bene, quindi oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa bellissima notizia. Piano piano vi racconterò tutto, ma adesso finalmente posso anche svelarvi il motivo per la mia quasi totale assenza in questi tre mesi”.

Infine Clarissa Marchese ha rivelato il motivo per cui è stata assente dai social: “Se la prima gravidanza è stata una passeggiata di salute, questa me ne sta levando dieci. Non me l’aspettavo, il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya che è stata perfetta, mai nessun disturbo, niente, con questa gravidanza dal giorno uno, ho iniziato a stare male e continuo purtroppo ad avere dei fastidi, avete presente l’elenco dei fastidi della gravidanza, io li ho fatti tutti e quindi questi tre mesi sono stati particolarmente complicati. Adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel. Però volevo tranquillizzarvi perché molte di voi si sono davvero preoccupate, ma ho preferito concentrarmi sulla mia salute, sul mio riposo. Adesso dovrebbe andare meglio, vi ringrazio già anticipatamente per gli auguri”.