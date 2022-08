“Guardate bene”. Clarissa Marchese, dopo la foto esplode la “bomba” sull’ex Uomini e Donne

Clarissa Marchese in dolce attesa? L’ex miss Italia e il marito Federico Gregucci hanno già una figlia, Arya che oggi ha due anni e mezzo. La famiglia ha lasciato gli Stati Uniti per stabilirsi in Toscana. Da tempo si vocifera di una seconda gravidanza per Clarissa visto che i due non hanno mai nascosto il desiderio di dare un fratellino o una sorellina alla primogenita. Nel corso di un’intervista lei aveva ammesso: “Ma non ora, magari quando (Arya) avrà due anni”.

Ora sembra arrivato il momento giusto. E non a caso c’è chi fa notare il pancino sospetto. Una foto di Clarissa Marchese in vacanza in Sardegna ha messo in ‘preallarme’ i social. In particolare è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano a evidenziare: “Pancino sospetto per Clarissa Marchese. Tante followers lo hanno notato, chissà”. Intanto l’ex miss Italia scherza sul suo ultimo post: “E se zoomate potete vederlo, puntuale come ogni anno, il brufolino sul labbro che ci saluta”.





Clarissa Marchese, la foto che insospettisce il web

Nella foto ‘incriminata’ effettivamente si nota un pancino un po’ in evidenza, sicuramente più del solito. Clarissa Marchese, d’altra parte, ha un fisico statuario e la minima differenza si nota. Eppure non c’è la conferma. Forse sarà la stessa influencer a parlare e chiarire i dubbi dei fan. Ma per ora tutto tace. E, anzi, in un’altra foto di ieri il famoso pancino non si vede. Dove starà la verità?

C’è anche chi sostiene che quella sporgenza potrebbe essere dovuta a qualche sgarro di troppo in tavola, chi può dirlo. Di sicuro, come la stessa Clarissa Marchese aveva fatto sapere il momento sembra davvero quello giusto per il secondo figlio. La coppia si è formata a Uomini e Donne e poi ha vissuto per tre anni in Florida. Ma hanno deciso di tornare in Italia, dove hanno trovato uno stile di vita più adatto alle loro esigenze.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci vivono oggi vicino Firenze dove l’ex corteggiatore lavora nel mondo del calcio. Qualche tempo fa erano stati loro stessi ad aprire le porte della loro abitazione che ha due stanze singole, una rosa per Arya e una blu. L’ex miss Italia aveva scherzato: “Una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste”. E forse è arrivato il momento di sfruttare anche questa seconda cameretta…

