Grande Fratello, il caos subito dopo la finale. È stato sicuramente un finale thrilling quello del reality andato in onda nella serata di lunedì 25 marzo. Non c’è stata, infatti, solo la sorpresa della vittoria di Perla Vatiero che ha avuto la meglio sulla favoritissima Beatrice Luzzi. Appena conclusa la puntata ci sono stati fuori dalla Casa discussioni e liti che sono degenerate nella rissa.

Lo scontro più acceso ha riguardato il fratello di Greta, Josh Rossetti, e Massimiliano Varrese. Il primo, ora fidanzato con l’ex dell’attore Monia La Ferrera, si è scagliato come una furia contro l’auto di Max. I due non sono arrivati alle mani per puro caso. Ma nella movimentata notte c’è stato anche un altro scontro tra due concorrenti del reality. E in mezzo, pare, c’è ancora una volta una donna.

Mirko e Sergio, lite furiosa dopo la finale del GF

A segnalare quanto avvenuto tra Mirko Brunetti e Sergio D’Ottavi, il primo ex, il secondo attuale fidanzato di Greta, è stato VeryInutilPeople che riporta le parole di una fonte. “Ieri una mia amica era presente alla festa di fine GF perché faceva parte del catering, mi ha raccontato che c’è stato un battibecco a fine serata tra Mirko e Sergio a causa di un equivoco che ha causato molto nervosismo”.

“Mirko – prosegue il racconto – è andato muso a muso da Sergio, che invece da signore è rimasto calmo e al suo posto per poi allontanarsi… la gente si è messa in mezzo a dividerli soprattutto Maddaloni e Paolo.. addirittura Mirko ha iniziato a dire parole poco carine a Greta”. L’equivoco sarebbe nato quando Sergio ha detto “Porca put***a mi è caduto il drink“. Mirko invece avrebbe capito “Perla è una put***a” e avrebbe risposto “Allora quella tua (cos’è)?“.

Da lì la lite sarebbe degenerata con Paolo Masella che avrebbe cercato insieme a Letizia di placare il tutto e insieme sarebbero finiti dentro una siepe. Difficile capire se si tratti di una storia vera. Nelle ultime ore pare che Alessio Falsone abbia smentito tutto con un commento nella diretta di Sergio. Dal portale, però, sottolineano che è la sua parola contro quella di chi lavorava nel locale, che tra l’altro ha riportato foto e screenshot “attendibili”…

