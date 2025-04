Ormai siamo praticamente in dirittura d’arrivo per l’inizio dell’Isola dei Famosi 2025. Veronica Gentili è pronta a prendere le redini del programma, ereditato da Vladimir Luxuria, e la sua speranza sarà ovviamente quella di ottenere consensi importanti dal pubblico.

Ma i telespettatori stavano innanzitutto aspettando informazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi e proprio grazie a Mediaset avremmo scoperto tutto. A riferire tutto è stato il sito Biccy, infatti l’azienda televisiva avrebbe forse commesso una disattenzione svelando un particolare importante e non ancora annunciato con un comunicato.

Isola dei Famosi 2025, quando è previsto l’inizio: la data

Usando WhatsApp con il numero utile per ingaggiare il pubblico in studio, Mediaset ha informato i futuri spettatori in relazione alla data di inizio dell’Isola dei Famosi. Ormai non ci sono più tanti dubbi e a breve dovremmo quindi aspettarci anche una nota ufficiale del Biscione.

Mediaset ha quindi scritto in un messaggio WhatsApp: “Disponibilità per mercoledì 7 maggio in diretta presso gli studi Mediaset, Corso Europa a Cologno Monzese a Milano”. Dunque, è questa la data d’avvio dell’Isola, che inizierà mentre sarà in corso anche l’altro reality, ovvero The Couple di Ilary Blasi che va in onda il lunedì sera.

Finora The Couple non sta andando alla grande per quanto concerne gli ascolti tv, ma la speranza di Mediaset è che almeno l’Isola dei Famosi faccia aumentare il successo di Canale 5.