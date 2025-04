L’edizione 2025 de L’isola dei famosi è ormai in fase avanzata di preparazione. Se per i telespettatori l’avventura deve ancora iniziare, dietro le quinte il meccanismo è già ampiamente rodato. E così, mentre la produzione mette a punto gli ultimi dettagli tecnici in vista della partenza per l’Honduras, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sui nomi che comporranno il cast. Come da tradizione, non mancheranno volti noti del mondo dello spettacolo, personaggi controversi e veterani della televisione italiana, pronti a rimettersi in gioco davanti alle telecamere e al giudizio del pubblico.

In queste ore, una rivelazione in particolare ha fatto drizzare le antenne agli appassionati dei reality show. Tra i possibili concorrenti dell’Isola ci sarebbe un nome che ha segnato la storia della televisione italiana, e che, dopo anni di assenza, sembrerebbe intenzionato a tornare sotto i riflettori. Si tratta di una delle protagoniste più discusse del piccolo schermo, che, stando alle indiscrezioni, avrebbe rifiutato un’altra importante occasione mediatica pur di tuffarsi in questa nuova sfida.

Isola dei Famosi 2025, la naufraga dal Grande Fratello

A riportare la notizia è stato il giornalista Santo Pirrotta nella sua newsletter per Vanity Fair, svelando il ritorno di Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello nel 2000. “Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, torna in un reality dopo 25 anni. La bagnina e istruttrice di fitness è pronta a naufragare nella nuova edizione de L’isola dei famosi che partirà a maggio su Canale 5″, ha scritto Pirrotta. Le sue parole hanno indirettamente alimentato anche le voci su una possibile chiusura anticipata del programma The Couple, attualmente in onda: se si concludesse davvero con le otto puntate previste, L’Isola potrebbe partire già dal 2 giugno.

La scelta della Plevani, che avrebbe declinato l’invito a partecipare al Grande Fratello Gold – edizione speciale per celebrare i 25 anni del reality – suona come un atto di volontà di affermare un’identità nuova, svincolata dal passato. Proprio quel passato che la vide protagonista di uno dei momenti più controversi della televisione italiana, con la celebre relazione con Pietro Taricone, culminata in un rapporto sessuale trasmesso in diretta su Stream. Da allora, Cristina ha rifiutato più volte il richiamo del mondo dello spettacolo, fino a oggi, quando sembra finalmente decisa a tornare davanti alle telecamere.

La sua figura ha sempre diviso l’opinione pubblica. In molti l’hanno dipinta come la “cenerentola triste” del reality, ma lei ha spesso dimostrato una sorprendente lucidità nei confronti della fama. Anche da spettatrice, ha sempre offerto un punto di vista equilibrato e consapevole. Nel 2019, commentando l’edizione dell’Isola dei famosi, dichiarava: “Resto dell’idea che meritava Marina La Rosa. Il vincitore non lo conosco, non so chi sia, cosa faccia. Io ho seguito i commenti e i vari pareri sui social. Per l’ennesima volta è la vincitrice morale di un reality. Cerco sempre di essere obiettiva. Ho vinto il primo Grande Fratello ma in realtà non ero io la vincitrice: erano altri due”. Ora, a distanza di un quarto di secolo da quel debutto tanto chiacchierato, Cristina Plevani si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia televisiva.