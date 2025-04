Continuano i preparativi per l’Isola dei Famosi 2025. Il cast non è ancora stato ufficializzato, ma la conduttrice Veronica Gentili e la produzione sono al lavoro per scegliere grandi concorrenti. E l’ultimo nome spoilerato ha fatto riferimento ad un amatissimo attore, protagonista in tv.

Si tratterebbe di un bel colpo per l’Isola dei Famosi, con l’attore tv che diventerebbe un concorrente pronto a sbarcare in Honduras. Il reality show di Canale 5 comincerà a maggio e lui potrebbe subito diventare uno dei pretendenti al successo, dato che è adorato da tantissimi telespettatori.

Isola dei Famosi, un nuovo concorrente sarebbe l’attore della tv

A dare la news è stata l’influencer Deianira Marzano, la stessa che ha annunciato la presenza dell’ex protagonista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, proprio all’Isola dei Famosi. E a diventare naufrago avremmo anche questo attore tv, pronto a farsi valere nel programma.

A diventare naufrago dell’Isola sarebbe Burak Özçivit, l’attore originario della Turchia che fa parte della soap opera Endless Love. Deianira aveva scritto: “Fonti vicine alla produzione fanno trapelare che tra i provinati per un possibile ingresso a sorpresa ci sarebbe anche un attore turco molto amato al pubblico italiano”.

Classe 1984, Özçivit interpreta il personaggio di Kemal Soydere in Endless Love, ma è famoso pure per essere Malkoçoğlu Bali Bey ne Il secolo magnifico. Dal 2017 è sposato con l’attrice Fahriye Evcen e ha due figli: Karan e Kerem, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2023.