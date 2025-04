La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta lentamente delineando, ma il mistero intorno al cast continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati del celebre reality show di Canale 5. Dopo il flop della scorsa stagione, Mediaset sembra determinata a rilanciare il programma con un’impostazione rinnovata, partendo innanzitutto dalla conduzione. Alla guida dell’Isola ci sarà Veronica Gentili, giornalista e volto noto del piccolo schermo, che per l’occasione sarà affiancata da un’unica opinionista, Simona Ventura. A completare il trio di punta ci sarà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di inviato.

Le prime indiscrezioni sui naufraghi non si sono fatte attendere. Amedeo Venza, esperto di gossip molto seguito sui social, ha lanciato un’anticipazione che ha scosso il pubblico: la prima concorrente a salpare verso l’Honduras dovrebbe essere Chiara Balestrieri. Secondo quanto riportato, Chiara è una giovane donna che ha vissuto un’esperienza drammatica, sfiorando la morte per mano dell’uomo che diceva di amarla.

Isola dei Famosi, c’è anche la ex tronista di UeD

“Chiara Balistreri è la prima concorrente de L’Isola dei Famosi! È un caso rarissimo che una donna vittima di violenza approdi in un reality show! Per chi non lo ricordasse, Chiara è stata vittima di violenza dell’uomo che diceva di amarla… un femminicidio sfiorato grazie solo alla sua forza e coraggio di denunciare! Personalmente sono molto contento di questa scelta! Sarà un modo di svagarsi per questa ragazza”, ha dichiarato Venza.

Ma Chiara non sarà l’unica figura di rilievo a partecipare. Vanity Fair ha anticipato l’identità della seconda naufraga ufficiale: Cristina Plevani, che molti ricorderanno per essere stata la vincitrice della prima, storica edizione del Grande Fratello. Una presenza carica di nostalgia e simbolismo, che potrebbe attirare un pubblico trasversale, legato ai primi anni dei reality italiani.

E nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Teresanna Pugliese. A rivelarlo è stata l’influencer Deianira Marzano tramite le sue storie Instagram. La voce è tutt’altro che infondata, visto che già il mese scorso Alberto Dandolo, tramite Dagospia, aveva raccontato del provino della ex tronista napoletana.

“Fervono in Mediaset i provini per la prossima edizione de L’isola dei Famosi che dovrebbe essere affidata alla conduzione della giornalista – iena Veronica Gentili. Per l’Isola, dopo il flop dello scorso anno per il quale la povera Luxuria ci ha messo la faccia e i tacchi a spillo, Mediaset vuole un cast ‘forte’. Ed è per questa ragione che è stata provinata con ottime possibilità di esito positivo una celebrità del calibro di Teresanna Pugliese”, scriveva Dandolo, lasciando intendere che il suo ingresso fosse praticamente certo.

Teresanna è una delle protagoniste più amate della storia di Uomini e Donne. Dopo aver ricoperto sia il ruolo di corteggiatrice che quello di tronista, ha partecipato anche al Grande Fratello, costruendo negli anni un rapporto speciale con il pubblico. Nella vita privata ha trovato stabilità al fianco di Giovanni Gentile, con cui è convolata a nozze nel 2018. Dal loro amore sono nati due figli: Francesco, nel 2015, e Gioele, arrivato nel 2024. Il suo ritorno in un reality, questa volta in versione naufraga, potrebbe rappresentare un nuovo capitolo emozionante in una carriera costellata da alti e bassi ma sempre vissuta sotto i riflettori.