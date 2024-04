Francesco Benigno, eliminato dall’Isola dei Famosi per comportamenti non ritenuti idonei al programma, è tornato in Italia. L’ex concorrente in un video aveva comunicato la fine della sua protesta e il ritorno in Italia dalla sua famiglia. “Non mi sono ritirato. Sono stato prelevato dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti – aveva spiegato in un video pubblicato sui social – perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa a loro dire che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto”.

“I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma ovviamente non sappiamo la motivazione. Faccio questo video che il mio avvocato mi ha permesso di fare per ringraziare tutta la gente che mi ha sostenuto. Grazie per il supporto. Faccio questo video per tranquillizzare tutti perché ho visto che sono circolate alcune voci che mi volevano morto, ma io sono vivo e sto bene”, aveva detto ancora confermato di aver dato tutto in mano all’avvocato.

Francesco Benigno, dopo l’Isola dei Famosi la foto con moglie e figlio

L’ex naufrago, durato pochissime ore in Honduras, è rientrato in Italia e ha pubblicato una foto insieme alla famiglia. “Finalmente a casa, al sicuro con i miei immensi Amori: mia moglie Valentina e nostro figlio Giovanni Roderico Tiago. Per il resto tutto nelle mani del mio legale avvocato Enrico Sanseverino”, ha scritto Francesco Benigno pubblicando una foto insieme alla moglie Valentina Magazzù e al figlio Giovanni Roderico Tiago, nato nel 2023. L’attore palermitano è padre di altri due figli, nati da precedenti relazioni, Giuseppe e Manuel.

Tantissimi i commenti sotto al post dell’attore: “Fatti pagare i danni d’immagine! 💪🏼 Il popolo è sempre dalla tua parte!”, “Hanno fatto ritirare Peppe e questo secondo me è collegato a te”, “Però ci piacerebbe sapere la verità. E comunque capire come mai alla fine hai deciso di rientrare e non cercare di ottenere la giustizia nei tuoi confronti. Hanno insinuato chissà cosa, però niente immagini, sottolineando pure che ti avrebbero “fatto un favore” Non mostrandole.. Boh. In bocca al lupo e buona vita”, si legge tra i commenti.

E ancora: “Adesso devi parlare però ! Hai lanciato il sasso , meritiamo rispetto anche noi”, “Sono stati dei vigliacchi a nascondere tutto e fare finta di niente…un abbraccio”, “Il fatto che non mostrino le immagini la dice lunga, ti sei dato un gran da fare per la comunità e questa è stata la ricompensa, grande Francesco fatti valere”.